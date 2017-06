Penibil Scârbos Dezgustător

Nu cred că mai există cineva care să creadă că circul din PSD a fost generat de prestaţia guvernului Grindeanu, aşa cum este prezentată în raportul de evaluare întocmit tocmai de Darius Vâlcov, fostul PDL-ist şi actualul PSD-ist care deţine două dosare de corupţie şi este urmărit penal în altul, aflându-se încă sub control judiciar. Şi asta nu fiindcă ar fi mare lucru de capul guvernului în cauză, care, să ne reamintim, a debutat elocvent cu celebra Ordonanţă 13, după care a aruncat pe piaţă aiureala cu impozitul pe gospodărie, ca mai apoi să conceapă o lege a salarizării bugetarilor care a reuşit să-i înfurie chiar şi pe potenţialii beneficiari, ci fiindcă reproşurile din evaluarea Vâlcov sunt chiar penibile, în special acela privind eşecul întăririi relaţiilor cu Rusia, în contextul în care Uniunea Europeană a impus sancţiuni economice acestei ţări.

Mai degrabă, aşa cum bănuie cam toată lumea, nemulţumirile lui Dragnea & comp. ar putea fi legate tocmai de faptul că nu s-a reuşit nici dezincriminarea abuzului în serviciu, de care ar beneficia şeful psd-iştilor plus o grămadă de alţi penali, şi nici distribuirea de bani către firme apropiate partidului, cel mai probabil prin Fondul Naţional de Investiţii care, ce-i drept, încă nu există. Acestea ar putea fi nişte motive mult mai plauzibile pentru situaţia actuală din PSD, decât grija lui Dragnea faţă de români sau dragostea lui Firea pentru bucureşteni. Mult mai plauzibile, dar şi absolut scârboase.

Astea ar putea fi măcar câteva dintre imboldurile care i-au mânat în luptă contra lui Grindeanu pe apropiaţii lui Dragnea, astfel că, în prezent, PSD-ul a reuşit performanţa de a-şi demite proprii miniştri, fără însă a reuşi să-l execute şi pe prim-ministru. Pentru aceasta, se pare că formaţiunea cu pricina va înainta la începutul săptămânii viitoare (ca aceasta tocmai se termină) o moţiune de cenzură în Parlament împotriva propriului guvern, ceea ce ar reprezenta o premieră absolută în politica mondială, demnă de Guinness Book of World Records, la categoria ridicol.

La fel sau şi mai ridicol ar fi ca această moţiune să nu treacă în actualul Parlament dominat de gruparea ALDE – PSD, treabă care n-ar fi chiar imposibilă dacă avem în vedere că Grindeanu, aşa exclus din PSD cum este, încearcă să-şi formeze un nou cabinet. După cum se zvoneşte, dânsul ar dispune de sprijinul unor parlamentari din ambele partide, trei dintre numele vehiculate fiind Victor Ponta, Vasile Dâncu şi Eugen Teodorovici, ceea ce indică şi existenţa unei grupări anti-Dragnea, astfel că, până la urmă, aşa cum spun golanii pe stradă, teleormăneanul ar putea să-şi ia viteză.

Deocamdată, aparent cel puţin, preşedintele Iohannis nu s-a amestecat în această mizerie, preferând să stea la distanţă şi să transmită câştigătorilor alegerilor din 2016 să-şi rezolve singuri criza existenţială. Va fi tare interesant de văzut ce poziţie va adopta preşedintele dacă îi va fi prezentat un nou cabinet Grindeanu sau dacă grupul Dragnea va reuşi până la urmă să-l execute pe prim-ministru şi să propună pe altcineva pentru această funcţie, iar una dintre atitudinile posibile ar fi să-i respingă pe toţi şi să numească el un şef de guvern. În cazul ăsta, PSD-ul fie s-ar trezi în drum, fie l-ar refuza pe Iohannis şi aşa toată această tevatură dezgustătoare ar putea dura mult şi bine.

Până la urmă, văzând cum şandramaua politică o ia razna spre balamuc, nu pot să nu mă întreb, mai în glumă, mai în serios, de ce naiba mai avem noi nevoie de un guvern.

Viorel DĂDULESCU