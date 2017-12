Pe contrasens / Infuzie de…confuzie

Articol scris in SPORT

Gigi Becali, finanţatorul vice-campioanei României s-a apucat de…pescuit la copcă cu burghiul. A aruncat momeala drept în bârlogul actualului lider al clasamentului din Liga 1, CFR Cluj. Guralivul vrea cu orice preţ să le strice sărbătorile feroviarilor, strigând în gura mare că s-a înţeles cu francezul Bilel Omrani. Daţi-mi voie să mă îndoiesc că latifundiarul din Pipera cunoaşte limba lui Voltaire, din moment ce nu o stăpâneşte pe cea a lui Eminescu, pe care o stâlceşte ca-n piaţa de peşte. Am zis-o numai pentru că rimează şi mi-a stat pe limbă ca o puştea de care am vrut să scap cu orice preţ. Becali se jură că nu umblă cu sorcove şi afirmă că Omrani va ajunge sub comanda lui Dică în vara anului viitor. Şi nu oricum, ci gratis şi-l propune martor chiar pe impresarul fotbalistului din Hexagon, la rândul lui francez. Pot bănui că în discuţiile cu acesta, pe post de translator a fost Luţu, pentru care Van Gogh şi-a tăiat urechea ca să audă mai bine. Promptă, replica celor de la CFR nu a întârziat ca trenul, iar preşedintele Iuliu Mureşan l-a asigurat pe Gigi Becali că nu e vorba decât de o infuzie de confuzie. Înţelegând că lui Becali i-a tras cineva preşul de sub picioare. Se prea poate ca Becali să fi discutat cu cineva care s-a dat drept impresarul lui Omrani. La cuvintele „notre pul a votre cour”, Becali a înţeles că Omrani e slobod din vară şi uite aşa s-a ajuns la povestea păcăliciului păcălit. Nu e prima dată când Becali uită să folosească prezervativul şi dă naştere la aberaţii. Lăsând gluma să fiarbă la foc mic, în oala sub presiune, să fim serioşi preţ de o propoziţie şi ceva. Ceea ce îl trădează pe Becali este regulamentul. Un jucător poate fi abordat numai atunci când intră în ultimele şase luni de contract. Or nu e cazul „muşchetarului” Omrani, care tocmai şi-a prelungit contractul cu gruparea din Gruia până în 2019. El poate ajunge la FCSB, dar numai cu acordul clubului de care aparţine, în acest caz CFR Cluj, şi în schimbul unei sume de bani, iar nu moca, adică pe degeaba. Dar să admitem şi varianta unei plecări a francezului la FCSB şi deja mă prăpădesc de râs ca la un banc reuşit. De ce? Cunoscând uppercut-urile pe care le-a încasat Becali de-a lungul timpului transferând jucători de la CFR, care au avut două picioare în Gruia şi au rămas cu un unul după ce au îmbrăcat tricoul „roş-albastru”. Cu alte cuvinte, au plecat fotbalişti şi au ajuns tractorişti. Ironic fiind, lista e comparabilă cu cea a lui Schindler. Nu e prima dată când Becali aruncă petarde în Gruia. În luna martie a acestui an, finanţatorul FCSB-ului i-a trimis bezele lui Ciprian Deac. Jucătorul era dat ca şi transferat, dar a rămas în Gruia, prelungindu-şi angajamentul.

Cristian FOCŞANU