Pe Contrasens / Clujul la raport şi Simona cea de sticlă

Articol scris in SPORT

Glumind puţin, ca să destind atmosfera de la bun început, că e nevoie pentru ceea ce urmează, Clujul ar trebui măcar să încerce să obţină găzduirea unui turneu de…Mare-Şlem şi cred ar avea şanse de reuşită utopică. Sunt răutăcios dacă scriu că Sala Polivalentă are şanse mai bune să-l aducă pe Federer la Cluj, pentru un demonstrativ în kilt, şi pe Nadal la o paradă gay, decât Simona Halep să şi câştige finalele de Grand-Slam pe care le joacă sau în care dă impresia că joacă, dar cu nervii noştri o face. De data aceasta m-am înfuriat ca o gogoaşă pudrată cu chili când am aflat că s-a săturat de Doha şi vrea acasă, la mămica, sub pretextul unei noi accidentări. Faultată la mansardă, fos(t)a lideră mondială i-a prilejuit Garbinei Muguruza o calificare facilă în finala turneului, ca o plimbărică pe Champs-Elyssee. Ştiu, se vor răscula toţi fanii Simonei care încap într-o garsonieră confort trei şi îmi vor cere socoteală, aşa cum „hoarda sălbatică” formată din 50 de persoane i-a cerut, zilele trecute, capul lui Moţoc, pardon al preşedintelui Iohannis, din faţa Palatului Cotroceni. Şi capul l-au primit, de peşte…împuţit! Bine, ca să calmăm spiritele, care până în acest moment al materialului s-au încins ca oala cu sarmale sub presiune, să admitem că Simona chiar s-a reaccidentat şi să-i acordăm circumstanţe atenuante, să fim alături de ea, să-i scriem mesaje prin care o susţinem în aceste momente dificile, să facem un miting prin care să ne arătăm ataşamentul şi, de ce nu, să avansăm o nouă idee năstruşnică, potrivit căreia să facem o chetă nu doar la nivel naţional, ci cauza noastră să ajungă la urechile „bogaţilor” din Africa centrală, şi să strângem banii pe care reprezentanta noastră ipotetic i-ar fi încasat câştigând turneul de la Doha şi redevenind astfel numărul 1 mondial. N-am avut intenţia să scriu această propoziţie proustiană, dar m-am luat cu vorba şi am uitat să închid robinetul şi uite că paharul răbdării a dat pe dinafară şi mi-am udat şosetele croşetate cu sârmă ghimpată.

Deci Simona a dat bir cu fugiţii, a şters-o englezeşte şi Wozniacki a rămas nu cu buzele umflate, ci cu primul loc în clasamentul WTA. Simona a revenit acasă, pentru un tratament cu nămol la Techirghiol, care se află la doar 15 kilometri de Constanţa, unde s-a născut vacanţa, pardon Simona Halep. Tot acolo, la Techirghiol se află Sanatoriul Balnear şi Mănăstirea Sfânta Maria. Nu insinuez nimic, ci numai făceam reclamă.

Nu-i bai că Simona n-a recuperat primul loc, dar e groasă dacă iarăşi le promitem clujenilor şampanie şi icre negre şi le servim în schimb roşcove şi ceai de urzică cu o lingură de pelin în plus. La confruntarea contra Canadei a ţinut vrăjeala numai pentru că organizatorii s-au dat peste cap, au făcut tumbe ca gibonii şi au convins-o pe Simona să vină la Cluj. Se confirmă că întâlnirea România – Elveţia, din barajul de calificare în grupa mondială 1 a Cupei Federaţiei va avea loc la Cluj-Napoca, în zilele de 21 şi 22 aprilie şi urmează la puţin timp după disputa România – Maroc, din Cupa Davis. Pe principiul aţi vrut tenis, serviţi tenis!

Cristian FOCŞANU