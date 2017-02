Participare pentru selecţia naţională AROUND THE TRÈS COURTS ROMANIA

Articol scris in CULTURA

Coordonat de Institutul Francez din România şi susţinut de Orange, Festivalul Internaţional de Foarte Scurt Metraj Très Court revine în forţă în perioada 9–18 iunie 2017, fiind difuzat simultan în aproximativ 90 de oraşe de pe glob, dintre care în jur de 20 de oraşe în România.

Sub genericul Around the Très Courts Romania, competiţia românească reuneşte filme foarte scurte realizate în România. Este o ocazie excelentă pentru cineaştii amatori sau profesionişti, studenţii la film şi arte vizuale sau pentru cei care au pur şi simplu o idee genială pe care doresc să o arate lumii întregi să îşi demonstreze talentul. Singura condiţie impusă este ca durata filmului să nu depăşească 3 minute. Toate genurile sunt acceptate: ficţiune, documentare, animaţie, filme realizate cu telefonul mobil. Participarea este gratuită.

Cei care doresc să participe la competiţia românească sunt invitaţi să îşi depună personal creaţiile cinematografice foarte scurte, însoţite de formularul de înscriere la Institutul Francez din România – direcţiile regionale Bucureşti, Cluj, Iaşi sau Timişoara, până în data de 31 martie 2017. Filmele pot fi de asemenea trimise prin poştă (pe un DVD) pe adresa Institutului Francez Cluj-Napoca sau direct prin e-mail la adresa trescourt@institutfrancais.ro, însoţite de câte un formular de înscriere (disponibil pe site-ul www.trescourt.com/ro).

În luna aprilie, un juriu format din specialişti ai audiovizualului, membri ai reţelei culturale francofone şi parteneri va selecţiona în jur de 20 de filme româneşti care vor alcătui selecţia Around the Très Courts Romania 2017. Aceasta va fi proiectată în perioada 9–18 iunie 2017, alături de selecţia internaţională, în aproximativ 20 de oraşe din ţară participante la festival. Larga difuzare a festivalului Très Court în România este cel mai bun motiv pentru a participa în competiţie: filmele româneşti ajung la peste 7000 de spectatori din oraşe mici şi mari din toată ţara.

Filmele româneşti selecţionate se vor întrece pentru:

Marele Premiu – decis de Juriul festivalului; Premiul publicului – decis de voturile spectatorilor de la fiecare proiecţie a Festivalului din România; Premiul OIF (Organizaţia Internaţională a Francofoniei) – decis de un juriu special; Premiul Casiopeea – decis de un juriu special.

Anul acesta, Asociaţia Casiopeea se alătură Festivalului Très Court din România şi oferă un premiu special în valoare de 1 000 RON celui mai bun film românesc care abordează tema solidarităţii şi/sau a sănătăţii prin sport. Creată în 2010, Casiopeea este o asociaţie franco-română care organizează în fiecare an, la Bucureşti, un cros de solidaritate în scopul susţinerii femeilor cu cancer la sân.

Regulamentul şi fişa de înscriere în festival, precum şi alte detalii sunt disponibile pe site-ul Très Court: www.trescourt.com/ro, secţiunea Înscriere. Actualităţile festivalului se regăsesc şi pe pagina Facebook: https://www.facebook.com/foartescurt/