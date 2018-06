Parteneriat pentru susținerea noilor generații de cineaști de film documentar

Universitatea Babeş-Bolyai a încheiat, în premieră pentru România, un parteneriat în domeniul creaţiei de film, cu programul Aristoteles, creat în urmă cu 13 ani de actorul Dan Nuţu, care anul acesta va primi, în cadrul TIFF.17, Premiul de excelenţă pentru merite artistice deosebite.

Scopul programului creat de Dan Nuţu şi Cristina Hoffman, în 2005, cu sprijinul televiziunii franco-germane Arte, este acela de a susţine noile generaţii de cineaşti de film documentar.

La rândul său, UBB, prin Facultatea de Teatru şi Televiziune, a deschis în 2015 prima iniţiativă academică din România, Programul de master Domecumentary Filmmaking, de specializare în producţia de film de non-ficţiune.

„Am făcut parte din prima generaţie care a urmat acest program Aristoteles, din care a făcut parte şi regizoarea Adina Pintilie, care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Microbul acesta al unei alte perspective asupra filmului documentar pe noi, cei care am făcut parte atunci, prima dată, din program, ne-a deturnat iremediabil şi complet către filmul documentar. Vreo 10 ani mai târziu am zis ca acea sămânţă să încercăm să o ducem mai departe şi s-a materializat printr-o iniţiativă unică în România la acel moment, al creării unui master de film documentar. Iar acum ne-am gândit ca între Aristoteles Workshop şi masterul UBB să avem un parteneriat care ar însemna să creăm aici la Cluj o şcoală de film documentar”, a explicat vineri directorul de imagine Dan Curean, cadru didactic la Facultatea de Teatru şi Televiziune şi regizor de film documentar.

Parteneriatul recent stabilit presupune organizarea, susţinută din ambele surse, a workshopului Aristoteles, care de-a lungul timpului a oferit multor tineri instrumentele necesare pentru a-şi croi un drum în acest domeniu al filmului.

Prezent la conferinţa de presă organizată la TIFF Lounge, Dan Nuţu a povestit despre începuturile programului şi despre studenţii care peste 13 ani au devenit nume cunoscute ale cinematografiei româneşti.

„Acum avem un statut mult mai profund şi de prestigiu, că o universitate vrea să se asocieze cu acest proiect început nebuneşte acum 13 ani. Sper ca anul acesta să fie şi mai bine”, a spus Dan Nuţu.

Scopul creării acestui parteneriat este acela de a consolida, într-un mediu care să se apropie cât mai mult de experienţa lucrului la un film, cunoştinţele pe care studenţii de primesc în şcoală.

„Pasul nostru către Aristoteles a fost tocmai acela de a umple acel gol în care se spune că în România universitatea este departe de viaţa reală şi că universităţile nu pregătesc oameni care să fie gata de meserie. Şi atunci pasul pe care l-am făcut noi a fost tocmai să facem legătura cu oamenii din meserie, care chiar se află la un prim nivel de pregătire”, a spus Ligia Smarandache, care, de asemenea, a urmat programul Aristoteles la prima sa ediţie şi în prezent predă la Facultatea de Teatru şi Televiziune a UBB.

Un element considerat important în crearea acestui parteneriat este acela că workshopul se desfăşoară pe parcursul unei luni întregi, ceea ce dă posibilitatea participanţilor să colaboreze profund şi să experimenteze într-un ritm intensiv, foarte asemănător cu cel care este cerut în meseria de filmmaker şi care nu poate fi reprodus cu uşurinţă în condiţiile unor cursuri la facultate.

Anul acesta workshopul va avea loc în luna august, la baza didactică a UBB din localitatea Baru Mare din Hunedoara.