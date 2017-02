Parlamentarii liberali clujeni contestă proiectul de buget pentru 2017

Articol scris in POLITICA

Parlamentarii liberali clujeni se declară extrem de dezamăgiţi de modul în care a fost gândit proiectul de buget naţional pentru 2017. În opinia senatorului Marius Nicoară, proiectul de buget propus de Guvernul Grindeanu este înşelător, fiind construit pe o estimare “absolut hazardată a creşterii economice şi a veniturilor la bugetul de stat’’. “Cifrele estimate contrazic proiecţiile instituţiilor de profil din ţară şi străinătate. Este hilar şi penibil modul în care s-a făcut prognoza, aceasta fiind construită pe baza indicaţiilor primite de la guvernul PSD. Este evident pentru cel care face o analiză asupra cifrelor bugetului că deficitul bugetar va fi mai mare de trei la sută. Aş dori să amintesc că în 2016 România a fost într-un deficit bugetar de sub doi al sută. Este clar că va fi depăşit acest deficit şi veţi vedea că în august-septembrie Guvernul României va trebui să facă rectificări negative, fiind nevoit să taie din investiţii de la infrastructură. Iată promisiuni electorale care au dat un scor bun alianţei PSD-ALDE, minciuni care au picioare scurte şi care pe parcursul anului 2017 vor demonstra că au fost făcute doar pentru a se obţine o guvernare. O guvernare care a demonstrat în mai puţin de o lună că este găunoasă’’, a explicat Marius Nicoară.

La rândul său, deputatul Florin Stamatian susţine că pentru el proiectul de buget a fost un adevărat şoc. Parlamentarul clujean, membru al Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor, susţine că după ce a văzut cum merg lucrurile în zona Sănătăţii, sentimentul său este că în această legislatură nu se vor face spitalele regionale de urgenţă. Deputatul PNL a arătat că a încercat să promoveze un amendament pentru alocarea de fonduri cu care să înceapă proiectul privind spitalul regional de la Cluj însă nu a avut parte de susţinere. ‘’În momentul de faţă, dacă vă uitaţi la proiectul de buget al Ministerului Sănătăţii nu regăseşti spitalele.

Mai mult, veţi vedea că s-au redus bani de la materiale de curăţenie. Or, dacă nu faci curăţenie degeaba dai cu dezinfectant’’, a precizat Stamatian. Liberalul a mai afirmat că a încercat să obţină bani pentru construirea Spitalului pentru copii, proiect al Consiliului Judeţean Cluj. ‘’Şi această propunere a fost respinsă. Ce m-a surprins însă şi mai mult a fost faptul că au fost respinse amendamente care vizau întregul sistem sanitar din România. Ca exemplu am propus să se mărească sumele pentru programele naţionale, prevenţie, diagnostic precoce, însă mi s-a spus că vor fi introduse programe noi’’, a mai arătat Florin Stamatian.

Deputatul Sorin Moldovan a declarat că şi el a rămas cu un gust amar după ce o serie de proiecte importante pentru Cluj şi zona de Nord-Vest nu au fost prinse în buget pentru a primi finanţare. “Nu credeam că parlamentari, indiferent din ce partid provin, votează împotriva intereselor cetăţenilor care i-au votat. PSD şi ALDE nu au votat amendamentele pentru Cluj, cum sunt devierea Someşului pentru extinderea pistei Aeroportului, continuarea lucrărilor la Autostrada Transilvania, centura ocolitoare a municipiului Cluj-Napoca, Spitalul Regional de Urgenţă şi cel monobloc pentru copii. Amendamentele au primit aviz negativ şi de la comisiile de specialitate prin votul PSD. Şi colegii de la PSD sunt tineri şi mă aşteptam ca parlamentarii de Cluj să fie de acord asupra proiectelor propuse la bugetul naţional”, a declarat deputatul Sorin Moldovan.

C.P.