Papa Francisc – membru de onoare al Academiei Române

Articol scris in RELIGIE

Papa Francisc a fost ales vineri prin vot deschis, la vedere, în unanimitate, ca membru de onoare al Academiei Române, la propunerea Prezidiului acestui for, informează AGERPRES.

„Având în vedere personalitatea teologică de talie mondială a Papei Francisc, exemplara sa dăruire în slujba oamenilor care caută un sens al vieţii, o cale a păcii şi a reconcilierii, subliniind preferinţa sa de a-i ajuta în primul rând pe cei săraci şi marginalizaţi; de asemenea, ţinând cont de meritele sale deosebite în uşurarea suferinţei oamenilor refugiaţi, persecutaţi, victime ale războaielor, calamităţilor naturale şi ale violenţelor; în fine, preţuind prietenia sa faţă de poporul român şi îmbrăţişând iniţiativele sale menite să ducă la refacerea unităţii creştine, prin susţinerea dialogului ecumenic între catolicii şi ortodocşii din ţara noastră, Prezidiul Academiei Române propune alegerea Sanctităţii Sale ca membru de onoare al Academiei Române”, se arată în motivaţia oficială a Prezidiului Academiei Române.

Potrivit unui comunicat al Academiei transmis, vineri, AGERPRES, alegerea Papei Francisc ca membru de onoare succede vizitei întreprinse de conducerea acestui for la Vatican în perioada 8 – 13 noiembrie, când Suveranul Pontif a acceptat această onoare.

Vicepreşedintele Academiei Române Cristian Hera a prezentat în Adunarea generală contextul în care a înaintat această propunere Papei Francisc. „În cuvântul de salut în faţa Sanctităţii Sale, am menţionat, printre altele, că Papa Ioan Paul al II-lea a acceptat şi a devenit membru de onoare al Academiei Române în anul 2001. Am dorit, astfel, să fac legătura cu propunerea Academiei ca Sanctitatea Sa să accepte propunerea noastră, pentru că ştiam că nu-şi doreşte şi nu acceptă titluri de onoare. Am fost fericit să-l aud spunând da şi precizând că acceptă pentru noi, pentru prietenie şi pentru poporul român. Sunt cuvintele Sanctităţii Sale”, a afirmat Hera, citat în comunicat.

Vineri, Adunarea generală a Academiei Române a mai titularizat, prin vot secret, cinci membri corespondenţi: prof. univ. dr. Cristian Sorin Silvestru – Secţia de Ştiinţe Chimice, prof. univ. dr. Gheorghe Udubaşa – Secţia de Ştiinţe Geonomice, prof. univ. dr. Mihail-Viorel Bădescu – Secţia de Ştiinţe Tehnice, prof. emerit dr. ing. Ioan Dumitrache şi prof. dr. ing. Horia Nicolai Teodorescu – Secţia de Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei.