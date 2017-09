Pangea X

Articol scris in EDITORIAL

Titlul editorialului de astăzi nu se referă neapărat la acel străvechi continent unic, ce s-a despărţit în ceea ce ştim noi astăzi. Denumirea vine să statueze operaţiunile Interpol pe întreg mapamondul şi vizează o situaţie de crimă.

Nu glumesc!

Oricum am suci-o, şi oricum am învârti-o, medicamentele contrafăcute şi vândute ilegal, cu ajutorul internetului, se încadrează, perfect, în oricare definiţie a crimei. A genocidului, mai exact.

Ultima acţiune Interpol în domeniu a adus în faţa publicului cifre de-a dreptul cutremurătoare. Şi nu e vorba despre excepţii. Pentru că fiecare descindere se soldează cu capturi asemănătoare…

Să vedem:

400 de arestări pe toate continentele locuite de oameni; 3584 de site-uri închise; 3000 de reclame suspendate. De ce? Pentru că absolut toate cifrele prezentate stau paravan la acţiuni ilegale de vânzări: medicamente păcălite, fără nici o valoare pentru sănătatea noastră. Eventual cu efecte contrare decât cele înscrise, cu litere de-o şchioapă, pe reclamele ademenitoare. E vorba despre 25.000.000 de medicamente din domeniul suplimentelor alimentare, a celor împotriva durerii, pentru tratarea epilepsiei, a cancerului, a disfuncţiilor erectile precum şi produse nutriţioniste. Ei, bine, am să vă rog să puneţi ghilimelele de rigoare pe toate specificaţiile înşirate. Asta pentru că toate, dar absolut toate medicamentele vândute s-au dovedit a fi contrafăcute. Apă sfinţită! Fâs!

Valoarea? 51.000.000 dolari!

Că escrocii fără frontiere n-au limite – e de înţeles. Dar cumpărătorii? O imensă cantitate de asemenea… fabule mincinoase, care promit să ne vindece ici şi colo au fost distribuite. Pe internet. Fără jenă. Şi fără ca vreun consumator să se sesizeze. Sau să sesizeze organele competente.

Pungăşiile s-au ţinut lanţ şi în ceea ce priveşte măsluirile unor echipamente medicale. Au fost vândute şi, desigur, aruncate la tomberon: implanturi dentare, prezervative, siringi, echipamente chirurgicale… Câţi dintre semeni îşi scuipă, chiar în acest moment, protezele dentare? Câţi copii nedoriţi se pregătesc să vină în lumea asta nebună, doar pentru că omul, în perpetua lui lene sau inconştienţă, n-a catadicsit să meargă până la farmacia din colţ? Şi mai ales, prin câte vene circulă microbii uciganiei, a unor boli făr’ de leac, de altfel, doar pentru că ne-am înţepat cu ace făcute pe cine ştie ce vapor? Sau în cine ştie ce jeg de beci pestilenţial? Ce putem face cu acest Panthalassa (ocean primordial ce ţine în chingi continentul pierdut) al nemerniciilor?

Întrebări…

În loc de răspunsuri, preferăm un îndemn: nu mai cumpăraţi de pe internet! E cel mai facil mod de a fi păcăliţi. Şi, când vine vorba despre sănătatea unor oameni…

Radu VIDA