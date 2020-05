Pandemia a adus noi orientări pe piaţa bancară

Lunile martie şi aprilie reprezintă o perioadă care a schimbat comportamente şi obiceiuri de consum şi a modului de a face banking, iar cifrele Băncii Transilvania arată că perioada de la începutul pandemiei a generat un salt uriaş privind adopţia bankingului online, progres care altfel ar fi luat ani de zile.

Banca Transilvania (BT) apreciază că pandemia a găsit-o într-o poziţie de leader pe piaţa cardurilor – cu o bază de clienţi şi infrastructură solidă. BT deţine în prezent peste 4 milioane de carduri, dintre care 500.000 de carduri de credit. Toate cardurile băncii BT sunt contactless, iar în fiecare secundă au loc 10 tranzacţii cu carduri BT. Banca are o reţea vastă de acceptare a cardurilor la plată, cu peste 62.000 de POS-uri la comercianţi şi peste 1.500 de comercianţi online – mulţi dintre ei cu magazine multiple. De asemenea, BT are peste 1.700 de ATM-uri, dintre care peste 500 sunt multifuncţionale, prin care se poate face self-banking – de la depuneri de numerar în lei şi valută, la schimb valutar şi retrageri de numerar contactless sau pe bază de cod. Nu în ultimul rând, banca dispune de peste 500 de terminale BT Express, utilizate pentru diverse operaţiuni, inclusiv pentru plata facturilor.

La BT există şi cel mai extins program de loialitate din România pentru clienţii care au card de credit STARcard, cu aproape 15.000 de magazine la care clienţii pot face cumpărături în rate fără dobândă sau pot acumula puncte de loialitate. STAR înseamnă inclusiv aproape 2.000 de magazine online.

Aplicaţia 3BT – prima aplicaţie cu care se pot face cumpărături contactless, cu telefonul – are în ofertă primul wallet bancar din România, BT Pay. De altfel, BT dispune în prezent de cea mai completă paletă de alternative de plată, de la cardul fizic, la cardul digital, BT Pay, Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, wearables etc., permiţând clienţilor să folosească, complementar, ceea ce este mai convenabil pentru ei în diverse momente.

În 2019, BT a lansat nu mai puţin de 8 premiere pentru clienţi, printre care bancomatul 100 % contactless, posibilitatea de a retrage bani de la ATM cu telefonul, aplicaţia BT Visual Help, tastatura BT Pay etc.

Tendinţe aduse de pandemie în bankingul online

Pandemia a influenţat şi comportamentul românilor în raport cu băncile. În primul rând, comportamentul de tip go outside a devenit go online, din cauza limitării deplasărilor şi a necesităţii păstrării distanţării sociale. De asemenea, s-a accentuat tendinţa bani în cont vs bani cash, din teama de a intra în contact cu banii fizici. Astfel, în perioada martie – aprilie, 150.000 de persoane au făcut primul pas spre plăţile online cu cardul BT. În prezent, 1 din 4 clienţi foloseşte cardul înrolat în wallet-uri, iar banca a ajuns la peste un milion de carduri unice digitale din cele peste 4 milioane de carduri fizice, active în BT Pay, Apple Pay, Fitbit Pay sau Garmin Pay.

Tot în această perioadă s-au schimbat obiceiurile de consum, aspect redat de numărul de carduri înrolate în diferite aplicaţii, cu evoluţii notabile într-o perioadă scurtă, martie-aprilie versus ianuarie – februarie: creşeteri de 110% pentru cumpărături de la retailerii de fashion, de 90% în aplicaţia de plată de facturi Pago, de 75% pentru food order, de 50% pentru aplicaţii de gaming, dar şi scăderi de 70% pentru websiteurile de călătorii (bilete de avion, hoteluri), respectiv de 30% pentru aplicaţii de ridesharing. De asemenea, una din trei tranzacții din aprilie a fost făcută online.

Micii antreprenori s-au adaptat rapid noului context. Deşi impactul pandemiei a fost semnificativ (peste 50% din comercianţii cu POS-uri au închis locaţiile fizice în această perioadă) a crescut rapid numărul comercianţilor care s-au îndreptat către soluţiile de acceptare online a cardurilor (în aproximativ o lună, peste 300 de noi clienţi s-au acomodat cu eCommerce).

Pe de altă parte a crescut numărul de clienţi BT care folosesc cardul atât fizic, cât BT Pay/Apple Pay, Fitbit Pay sau Garmin Pay.

Ce pregăteşte Banca Transilvania

Proiectele BT vizează, printre altele, înlocuirea soluțiilor clasice de SMS OTP sau parolă utilizate la autorizarea tranzacțiilor online cu soluții biometrice, disponibile direct în BT Pay.

În viitor va exista opţiunea Invite a friend în BT Pay, pentru înrolarea rapidă în BT Pay a persoanelor care doresc un nou banking.

De asemenea, vor putea fi făcute plăţi cu cod QR, deoarece există comercianţi mici pentru care instalarea într-o primă etapă a unui POS fizic nu este prima alternativă.

Va apărea cardul virtual în BT Pay, cu ciclu de viaţă mai scurt şi utilizat în principal pentru nevoi specifice – de exemplu înrolarea pe un site, unde clientul nu vrea să-şi înroleze cardul principal.

Se va putea face reemiterea cardurilor digitale direct în BT Pay sau upgrade-ul la un card superior, cu beneficii suplimentare.

Va exista posibilitatea instalării BT Pay pe smartphone-uri fără NFC, aşa încât cei care au astfel de telefoane să poată beneficia de opţiunile oferite de aplicaţie (mai puţin plata contactless).

Nu în ultimul rând va apărea un nou hub pentru cumpărături online, cu branduri care lucrează cu BT, #InMişcare.

Viitorul plăţilor şi al cardurilor este în zona digitală

BT apreciază că există oportunităţi extraordinare pentru bankingul de la distanţă, accesarea de noi produse şi servicii. Astfel, omnichannel-ul, abordarea complet integrată prin care clienţii au o experienţă unitară de cumpărături online şi onsite, va deveni tot mai atractivă, deoarece oamenii fac tot mai mult banking prin telefon, laptop sau calculator. Cardul fizic “se va dematerializa”, astfel că vom asista la o scădere a cererii pentru cardurile fizice, respectiv la o creştere a preferinţei pentru componenta digitală a acestora.

Antreprenorii vor face şi mai mulţi paşi spre businessuri online, prin introducerea a noi canale de distribuţie, pentru care vor apela la soluţii de acceptare a plăţii online sau card on delivery.