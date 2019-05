Oros (PNL) despre “drogurile din plicuri”: Iordache cunoaşte plicurile, fiind un consumator?

POLITICA Articol scris in EVENIMENT

Deputatul Adrian Oros, vicepreşedinte PNL, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, că ar dori să-l întrebe pe deputatul PSD Florin Iordache dacă are rezultatul analizelor în cazul declaraţiei sale privind “drogurile din plicuri” date manifestanţilor la mitingurile anti-PSD, sau cunoaşte plicurile, “fiind un consumator”.

“Am văzut fake news-urile aruncate în ultimele zile, chiar astăzi dl. Iordache ne spunea că a identificat el în piaţă plicuri de droguri la manifestaţiile anti-PSD. Eu aş fi dorit să îl întreb dacă are rezultatul analizelor de laborator, care să spună că acele plicuri conţineau droguri, sau că domnia sa cunoaşte foarte bine plicurile respective, fiind un consumator al acestor substanţe?”, a declarat Adrian Oros.

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, marţi, că aceia care aduc injurii şi îi jignesc pe participanţii la mitinguri au un comportament anormal, susţinând că a văzut că “la anumite manifestări au fost plicuri cu droguri, oameni la care există suspiciunea că într-un fel sau altul au fost motivaţi”.

“Este un comportament anormal, cred şi eu că am văzut că la anumite manifestări au fost plicuri cu droguri, oameni la care există suspiciunea că într-un fel sau altul au fost motivaţi. Acest comportament anormal îmi lansează suspiciunea că aceşti oameni, dacă nu au fost plătiţi de cineva, au alte resorturi pentru astfel de comportament”, a spus Iordache.