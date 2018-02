Organizația Salvați Copiii: Educația sexuală în școli este absolut necesară

Organizația Salvați Copiii România atrage atenția asupra faptului că, într-o țară unde fenomenul mamelor minore („copii cu copii”) este îngrijorător, educația sexuală în școli estre absolut necesară.

Atenționarea vine „în contextul în care Camera Deputaților, ca for decizional, urmează să voteze un proiect de lege adoptat tacit de Senat, care stipulează restricționarea educației sexuale în școli, prin aceea că devine necesar acordul expres al părintelui, sub sancțiunea pedepsei cu închisoarea”. Propunerea legislativă – susțin reprezentanții organizației – încalcă flagrant principiul interesului superior al copilului, cu precădere în ceea ce privește „nevoile lor de dezvoltare fizică, psihologică, de educație și sănătate”.

”Organizația Salvați Copiii România își manifestă îngrijorarea și atrage atenția asupra unui fenomen grav, cauzat în principal de lipsa educației sexuale, și anume mamele minore: România înregistrează o rată a nașterilor în adolescență mai mare decât în 9 țări africane. Potrivit unui raport al organizației internaționale Save the Children, care include un index global al țărilor unde copilăria este mai mult sau mai puțin amenințată, România ocupa locul 52 din 172, situându-se sub țări ca Ucraina, Kazahstan, China, Serbia, Oman, Muntenegru, Liban, Tunisia, Bulgaria, Mauritius, Iordania. Dintre toți indicatorii urmăriți în raport, mortalitatea infantilă și rata nașterilor înregistrate în rândul adolescentelor sunt cele mai îngrijorătoare. Țara noastră se numără printre țările europene cu cel mai ridicat număr de decese ale copiilor sub 5 ani (11,1 la mie), iar din 1.000 de adolescente între 15 și 19 ani, 34 sunt mame. Efect al lipsei accesului la îngrijiri și educație pentru sănătatea sexuală și a reproducerii, rata nașterilor înregistrate în rândul adolescentelor între 15 și 19 ani este cea mai îngrijorătoare, România înregistrând așadar 34 de nașteri la 1.000 de adolescente. În Europa, doar două state prezintă o situație relativ mai gravă: Bulgaria și Georgia, cu valorile de 36,8, respectiv 38,3 de nașteri. Este un semnal de alarmă faptul că România se confruntă cu un număr mai mare de nașteri în adolescență decât state precum Rwanda (25,6), Trinidad Tabago (30,8), Emiratele Arabe Unite (30,1), Uzbekistan (17,6), Albania (21,8), Bahamas (28,7), Botswana (31), Burundi (27,9), Djibouti (21), India (23,3) și Mauritius (28,3)” – se arată într-un comunicat al organizației, remis, luni, presei.

Același document amintește că, potrivit datelor Eurostat (2015), în Uniunea Europeană, România înregistrează cel mai mare număr de nașteri cu mame între 10 și 17 ani (9,282 de nașteri, adică 4,7% din totalul nașterilor din 2015, din care 676 erau minore între 10 și 14 ani), iar această situație a determinat Comitetul ONU pentru drepturile economice, sociale și culturale să atragă atenția Guvernului României că a devenit urgentă adoptarea unei strategii naționale pentru a asigura accesul la educație sexuală și consiliere privind sănătatea reproductivă pentru tinerele și adolescentele din țară, inclusiv prin implementarea unui program comprehensiv și obligatoriu privind sănătatea sexuală și a reproducerii în școli.

„Potrivit Legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (art. 46, alin. 3, lit. i), organele de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, precum și orice alte instituții publice sau private cu atribuții în domeniul sănătății sunt obligate să adopte, în condițiile legii, toate măsurile necesare pentru derularea sistematică în unitățile școlare de programe de educație pentru viață, inclusiv educație sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală și a gravidității minorelor. De asemenea, Convenția ONU cu privire la drepturile copilului stabilește că România, ca stat semnatar, este obligată să asigure aplicarea efectivă a dreptului copilului la sănătate prin «crearea serviciilor de medicină preventivă, de îndrumare a părinților și de planificare familială, și asigurarea educației în aceste domenii». (…) Accesul copiilor la informații relevante privind sănătatea sexuală și a reproducerii are ca scopuri protecția lor împotriva oricărui potențial abuz sexual, prevenirea sarcinilor nedorite și formarea unui comportament adecvat și protectiv privind sexualitatea” – arată organizația Salvați Copiii.

M. TRIPON