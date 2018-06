Orchestra simfonică universitară UBB Cluj – Napoca. Pentru un posibil target, European Student Orchestra Festival!

Am avut bucuria şi plăcerea de a fi prezenţi la primul concert al nou înfiinţatei Orchestre simfonice UBB, moment unic pentru viaţa academică şi muzicală naţională. Unic pentru că Universitatea Babeş – Bolyai este prima universitate din ţară în care şi-a intrat în drepturi Orchestra simfonică, aşezare firească în rândul unor universităţi celebre europene şi nu numai. Să mă explic…

UBB – ul clujean intră în European Network of University Orchestras, reţea în care se află deja Orchestre Symphonique dess Etudiants de Louvain – la – Neuve din Belgia, Orchestre Universitaire de Strasbourg, Orchestre Universitaire de Lille, Cambridge University Symphoniy Or c hestra, Lancaster University Orchestra, Orchestra dell ‘ Universita di Pisa, Orchester der Technischen Universitat Braunschweig, orchestrele studenţeşti din Berlin, Leipzig şi Dresda, Sorbona,…, exemplele sunt numeroase şi reprezentative.

Se impune o extindere firească,… Caz în care sunt de amintit Baylor Symphony (Waco, Texas), Stanford Symphony Orchestra (california), Princeton University Orchestra (New Jersey, înfiinţată în anul 1896!), Ithaca College Symphony Orchestra,…

Primul concert i-a avut la pupitrul dirijoral pe experimentaţii Radu Ciorei şi Jose Maria Ulla (Argentina), prezenţă onorantă într-o zi deosebită, Ziua Naţională a Argentinei. Prin urmare şi concertul primei apariţii pe scena de concert s-a concentrat în jurul creaţiilor semnate de Charpentier (‘Te Deum’), Dvorak (‘Polca studenţilor praghezi’), Elgar (‘Salut d’ amour’), Saint – Saens (‘Dansul ţigăncii din opera “Henric VIII”), Constantin Silvestri (‘Jocuri din Transilvania’), Sabin Păutza (‘Jocuri II’), piese dirijate de Radu Ciorei.

Programul de concert dirijat de Jose Maria Ulla a cuprins piese de Carlod Gardel (‘Por una cabeza – 3’), Astor Piazzolla (‘Oblivion’, solistă Maria Iancu/studentă a Facultăţii de psihologie UBB, ‘Libertango’, aceasta din urmă în orchestraţia dirijorului argentinian). Nu în ultimul rând, este de menţionat prezenţa tarafului şi a dansatorilor Ansamblului folcloric ‘Mugurelul’ (al UBB), pata de culoare a serii muzicale.

Primul concert al Orchestrei simfonice UBB trebuie urmat de altele, altele în stagiuni distincte, cu programe bine puse la punct, cu invitaţi din ţară şi de peste hotare şi prima stagiune la care mă gândesc este cea care va debuta în cursul lunii octombrie 2018.

Nu în ultimul rând, mă gândesc la un pas înainte, prezenţa orchestrei la ESO FESTIVAL/European Student Orchestra Festival, festival care a avut prima ediţie în 2012. 2018 se desfăşoară la Strasbourg, 2019 la Tallin, 2020 la Amsterdam,… Apoi, apoi aşteptăm o ediţie festivalieră şi la Cluj – Napoca!

Demostene ŞOFRON