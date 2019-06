Orban versus IT-iştii

Articol scris in EDITORIAL

Euforia câștigării de către PNL a alegerilor europarlamentare se pare că a fost atât de mare încât i-a întunecat rațiunea liderului Ludovic Orban. Doar așa se explică declarația liderului liberal privind impozitarea IT-iștilor, care a stârnit un val de reacții negative în special în rândul colegilor săi de partid. Ba chiar unele voci i-au cerut demisia.

Orban, a declarat, sâmbătă, că nu i se pare normal ca cei care lucrează în IT să fie scutiți de plata impozitului pe venit. „Orice venit trebuie impozitat. Nu poți să creezi facilități fiscale care îmbracă forma unor privilegii”, a afirmat Orban. Ba mai mult, luni seara a ținut să transmită că își menține punctul de vedere privind eliminarea facilităților fiscale pentru această categorie socio-profesională.

Declarația nu a convenit defel liberalilor, care, cel puțin în ultimii ani, au încercat să pozeze în susținători ai politicilor de relaxare fiscală și nicidecum a împovărării românilor cu taxe și impozite. Dacă vă amintiți, în contextul adoptării Ordonanței de Urgență 114, cunoscută ca „ordonanța lăcomiei”, PNL a fost cel mai virulent contestatar al acestei măsuri. Liberalii au prezentat atunci și o analiză privind efectele Ordonanței 114, încercând să-i convingă pe români că noile taxe impuse de acest act normativ au efecte devastatoare asupra vieții lor și economiei românești. Deprecierea leului, scumpiri la internet, telefonie, energie sau creşterea ratelor bancare – au fost câteva din lozincile pe care liberalii, în frunte cu Ludovic Orban, le-au rulat în contextul adoptării “ordonanței lăcomiei”.

Întrebarea care se pune este când a ținut cont Ludovic Orban de principiile liberale? Atunci când a contestat “ordonanța lăcomiei”, care a impus, printre altele, taxa generalizată de 2% din cifra de afaceri în energie, taxă pentru operatorii telecom și taxe pe activele din sistemul bancar sau când a spus că nu e normal ca cei care lucrează în IT să fie scutiți de plata impozitului pe venit? Răspunsul este dat şi de reacțiile unora dintre colegii lui de partid.

Primul care a reacționat a fost primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu. Edilul liberal a solicitat demisia lui Ludovic Orban din funcţia de preşedinte al PNL, în urma afirmaţiilor respective. „Consider că dânsul nu mai reprezintă valorile şi principiile liberale şi că nu mai poate rămâne nicio zi în fruntea Partidului Naţional Liberal”, a avertizat Romanescu. De asemenea, primarul Timișoarei, Nicolae Robu a afirmat că îşi doreşte scutirea de impozit în IT, pentru a stopa plecarea tinerilor specializaţi în acest sector din ţară.

Ce nu conștientizează Orban este că sectorul IT a reprezentat o adevărată bulă de oxigen pentru economia românească, iar zeci de mii de tineri români talentaţi şi inovatori şi-au găsit un loc de muncă bine plătit, fără a fi nevoiţi să ia drumul străinătăţii. Gândiţi-vă cum ar fi arătat Cluj-Napoca fără sectorul IT. În prezent în Cluj-Napoca operează zeci de firme cu profil IT, în care lucrează mii de persoane. Aceste companii au ales să vină în acest oraş nu datorită vreunei condiţii speciale oferite de administraţia locală, ci din cu totul alte motive. Odată au ţinut cont de faptul că aici există un aeroport care asigură legături în numeroase zone ale Europei şi nu numai, lucru extrem de importante pentru cei din industria IT. Pe de altă parte, au avut în vedere faptul că universităţile de aici furnizează resursă umană bine pregătită. Dar pe lângă aceşti factori, cel mai important lucru pentru jucătorii în industria IT l-a constituit facilităţile fiscale. Aşadar, ne întrebăm ce s-ar întîmpla în secunda doi, dacă PNL ar veni la guvernare şi ar tăia facilităţile pentru IT-işti!?

Cosmin PURIȘ