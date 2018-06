Orban: Senatorul Nicoară nu mai era membru al PNL

Articol scris in POLITICA

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, a afirmat marţi că senatorul Marius Nicoară, care a trecut la ALDE, nu mai era membru PNL pentru că avea o condamnare definitivă de un an cu suspendare.

„Marius Nicoară, îmi pare rău că trebuie să spun lucrul ăsta, nu l-am anunţat public, a fost condamnat. Are o hotărâre judecătorească definitivă prin care a fost condamnat la un an închisoare cu suspendare. Potrivit statului PNL, atunci când ai o condamnare definitivă eşti radiat de drept din calitatea de membru. Era păstrat în grupul senatorial PNL, dar nu mai avea calitatea de membru PNL. Aici pare că socoteala e simplă: i-o fi promis Tăriceanu că îl mai pune un mandat la Senat, Eu nu puteam să îi promit lucrul acesta. Avem codul de integritate al partidului pe care l-am respectat. Am pierdut foarte mulţi oameni de valoare, dar am respectat Codul de integritate al PNL”, a afirmat Orban marţi seară la Realitatea TV.

El a explicat că motivul condamnării sale a fost că Marius Nicoară a lovit o maşină şi avea alcoolemia peste limita permisă de lege.

Pe de altă parte, Orban consideră că cei care pleacă la PSD şi ALDE au „carierele terminate”.

„Să pleci din partidul pe listele căruia ai fost ales după părerea mea reprezintă cea mai gravă formă de trădare faţă de oamenii care şi-au acordat votul, cetăţenii care şi-au pus speranţele în tine şi să pleci la putere, la PSD, la ALDE. Carierele lor sunt terminate. Ei nu mai au dreptul să iasă în faţa oamenilor care le-au încredinţat locul”, a adăugat Orban.

Senatorul Marius Nicoară, parlamentar ales în Circumscripţia electorală nr.13 Cluj, a anunţat pe 18 iunie în plenul Senatului că va activa la ALDE. Nicoară era preşedinte al Comisiei pentru drepturile omului. Tot pe 18 iunie, fostul senator PNL Daniel Zamfir s-a alăturat ALDE. Pe 13 iunie senatorul Ion Popa a plecat din PNL la ALDE, iar Siminica Mirea, pe 25 iunie, a trecut de la PNL în grupul senatorilor PSD.