Opera Naţională Română Cluj-Napoca. Spectacol întrerupt, trupe speciale, persoane evacuate,… Cum ştim să ne facem de râs

Seara zilei de 1 octombrie 2017 nu va fi deloc uitată de cei prezenţi la concertul–eveniment The Armed Man: A Mass for Peace de Karl Jenkins, deschidere oficială a stagiunii 2017–2018. Şi sala a fost plină, firesc dacă ne gândim la evenimentul în sine, dar şi la notorietatea lucrării.

The Armed Man: A Mass for Peace are 13 părţi, a doua parte, „Call to Prayers”, generând tensiuni deloc anticipate sau dorite pentru seara premierei naţionale. „Call to Prayers” este o chemare musulmană la rugăciune (Adhaan), invitat special fiind Refi Erghiun (muzein, originar din Dobrogea). Chemarea la rugăciune a fost imediat amendată de un grup de cca 15-20 de persoane, membri ai Noii Drepte, în sală fiind intonat imnul României, „Deşteaptă-te române!” Nu a fost să fie numai atât, din păcate… Au mai fost strigăte de genul: „Pe pământul Brâncovenilor/românesc nu va fi niciodată vreo moschee!”; „Pocăitule, este o ruşine de spectacol!… Lasă-ne cu pocăiţii tăi! I-ai băgat în cor şi operă, 75 la sută din operă e pocăită!”.

Au intervenit imediat cei din trupele DIAS – se ştia că se pregătesc momente puţin plăcute în timpul spectacolului -, persoanele care au generat scandalul fiind evacuate din sală, duse la Poliţie şi amendate pentru nerespectarea măsurilor de ordine pentru buna desfăşurare a unei manifestări culturale, dar şi pentru adresarea de cuvinte jignitoare. Trist, foarte trist. Trist şi pentru că lipsa culturii generale şi de specialitate – pe fondul ei şi această intoleranţă pe c are o manifestă unii semeni – îşi spune din plin cuvântul. The Armed Man : A Mass for Peace este o lucrare veritabil – semnal de alarmă. Textele alese şi imaginile vizuale alese (mă refer la The Armed Man Film, creată de regizorul şi producătorul Hefin Owen) nu fac altceva decât să sublinieze şi să evidenţieze urmările războiului, indiferent pe ce tărâm se poartă. Mesajul este clar. Şi de data aceasta avem un mesaj prin cultură, echivalent dacă vreţi, cu mesajul Simfoniei a 9-a, ‘Odă bucuriei’ de Beethoven. Ştim ce text stă la baza ‘Odei bucuriei’. La Misa lui Karl Jenkins stau binecunoscuta temă a cântecului francez medieval laic ‘L’ homme armé’ (text folosit des şi în misele compozitorilor renascentişti), chemarea islamică la rugăciune, texte din cultura religioasă creştină (‘Kyrie’, rugăciune folosită în bisericile ortodoxe şi catolice deopotrivă), două din versetele ‘Paslmilor biblici’ (psalmul 56:1, respectiv 59:2), două strofe semnate de poetul şi prozatorul britanic Rudyard Kipling (‘Hymn before Action’), versurile lui John Dryden şi cele ale lui Swift (‘Charge !’), versurile descriptive ale lui Toge Sankichi (‘Angry Flames’), textul poemului antic indian ‘Mahabharata’ (‘Torches’), apoi ‘Agnus Dei’, prea cunoscut pentru a mai comenta, versurile lui Guy Wilson (‘Now the Guns Have Stopped’, suferinţele supravieţuitorilor Primului Război Mondial), ‘Benedictus’, iarăşi, nu are nevoie de prezentări aparte, pentru a se ajunge la finalul dorit, apropierea omului de Dumnezeu prin intermediul rugăciunii, o celebrare a păcii şi a speranţei prin cuvintele din ultima carte a Bibliei, ‘Apocalipsa’ (capitolul 21, versetul 4). Acestea sunt sursele lucrării care este, chiar şi la 17 ani de la premiera mondială (25 aprilie 2000) în UK Classic Top Ten ! Şi am să mai adaug ceva foarte important. Faptul că numai în această toamnă a lui 2017 este deja programată la Stockholm (19 octombrie), respectiv la Birmingham (21 octombrie, pe scena Symphony Hall!!!), iată, aşadar, o lucrare des programată, des cântată, semn al aprecierii de care se bucură în întreaga lume.

The Armed Man : A Mass for Peace a fost un efort de echipă, care trebuie subliniat şi aplaudat. Şi merită aprecieri întreaga echipă de realizatori, dirijorul Flavius Filip, apoi Alina Nistor (regia artistică), Magdy Hawash (scenografia), soliştii Diana Ţugui, Viktoria Cormoş, Cristian Mogoşan, Sebastian Bălaj, Diana Cânteşteanu (violoncel), muezinul Refi Erghiun, Matei Bojan, Andrei Sâncrăian, Alex Petrean, copiii din corul Junior – VIP (Colegiul de muzică ‘Toduţă’ Cluj – Napoca), cor Caerdydd (Cardiff; dirijor Gwawr Owen), corul şi orchestra ONR Cluj – Napoca, Emil Maxim (maestru de cor), Corneliu Felecan (dirijor cor), Dan Lupea (regie scenă).

Am scris de foarte multe ori despre necesitatea introducerii repertoriului vocal – simfonic în programele ONR din Cluj-Napoca. Sunt atâtea piese ce pot intra în repertoriul curent şi pot graţie calităţii artiştilor care le pot da viaţă. The Armed Man este un exemplu, şi încă unul bun. O repunere în scenă ar fi binevenită şi sunt sigur că scenele penibile de la premiera de duminică seara nu s-ar mai repeta. Mai ales că publicul a avut – excepţie sunt cei de la Noua Ordine – o comportare admirabilă, în spiritul mesajului şi al actului artistic de calitate. Clujul are, am spus de foarte multe ori, un public de mare calitate spirituală.

Demostene ŞOFRON

Foto: Nicu CHERCIU