Opera Naţională Română Cluj – Napoca. Reprezentaţie excepţională cu ‘Nabucco’ de Verdi!

luni, 11 decembrie, 18. 30

Evenimentul din această seară este dedicat sopranei Emilia Cătană şi baritonului Vasile Cătană, iluştrii prim-solişti ai Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, distribuţia serii fiind onorată de invitaţii de talie internaţională baritonul Sebastian Cătană, soprana Dragana Radakovic şi basul Marius Boloş.

O reverie despre libertate, pe care însuşi Verdi o numea ”inegalabila operă” prin care cariera sa artistică avea să înceapă cu adevărat, ”Nabucco” este una dintre cele mai longevive şi apreciate creaţii din istoria lirică universală, având valenţe spirituale deosebite. Povestea legendară despre iubire, putere şi umilinţă a fost inspirată din relatările biblice despre Nabucodonosor, regele Babilonului din secolul XII î.Chr., partiturile verdiene având la bază libretul istoric al lui Temistocle Solera. Iniţial numită ”Nabucodonosor”, opera lui Verdi abordează povestea sclaviei, înfrângerea şi exilul evreilor în Babilon sub teroarea regelui nemilos. Premiera absolută a operei din anul 1842, la Scala di Milano, a răscolit publicul prin tema abordată şi realismul cu care a fost redată, spectatorii săi interpretând-o precum un subtil îndemn la luptă împotriva austriecilor, pe atunci dominatori ai nordului Italiei. Verdi devenise, astfel, imediat după premieră, un iniţiator şi lider de suflet în lupta pentru libertate, opera sa un laitmotiv iar celebra interpretare corală ”Corul sclavilor evrei” (celebrul ‘Va pensiero’) a primit statutul unui imn naţional.

Capodopera verdiană a fost îndelung aplaudată şi pe scena clujeană cu ocazia recentei sale premiere montată la Opera Naţională Română din Cluj în luna mai 2016, urmată de o reprezentaţie extraordinară în aer liber ce încheia stagiunea acelui an, impresionând mii de spectatori prezenţi în Piaţa Unirii. Viitoarele reprezentaţii ”Nabucco” au înregistrat un succes la fel de rezonant, demonstrând cu fiecare ocazie popularitatea inegalabilă a capodoperei verdiene.Luni, 11 decembrie 2017, publicul clujean se va bucura de un spectacol memorabil, onorat de invitaţii de renume mondial: soprana de origine sârbă Dragana Radakovic, aclamată atât pe scenele europene, cât şi la celebra Sydney Opera din Australia –revine la Cluj în rolul Abigaille, interpretat şi cu ocazia premierei spectacolului din anul 2016; baritonul Sebastian Cătană, un nume celebru al Metropolitan Opera din New York şi solist cu o carieră impresionantă în domeniul artei lirice internaţionale – păşeşte acum pentru prima dată pe scena lirică a oraşului natal în rolul principal Nabucco, închinând acest spectacol părinţilor săi, soprana Emilia Cătană şi baritonul Vasile Cătană, reputaţi prim-solişti ai Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca – şi basul Marius Boloş, solist remarcabil al Operei Naţionale Bucureşti, apreciat cu numeroase premii la concursuri lirice naţionale şi internaţionale, care va interpreta rolul Zaccaria. Le vor fi alături soliştii Operei Naţionale Române din Cluj: Cristian Mogoşan, Liza Kadelnik, Cristian Hodrea, Eusebiu Huţan, Larisa Ştefan, acompaniaţi de Orchestra, Corul şi Ansamblul de balet al Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca, aflaţi sub bagheta dirijorului italian David Crescenzi. Regia spectacolului este semnată de Ina Hudea, iar scenografia îi aparţine Lilianei Moraru.

Vă aşteptăm la un spectacol legendar, al trăirilor contrastante şi emoţiilor autentice, aranjat pe notele celui mai apreciat compozitor italian al tuturor timpurilor!

Nabucco de Giuseppe Verdi; dirijor David Crescenzi; regia artistică Ina Hudea; scenografia Liliana Moraru; coregrafia şi mişcarea scenică Marius Toda; maestru de cor Emil Maxim; dirijor cor Corneliu Felecan; regie scenă culise Cristina Albu; în distribuţie Sebastian Cătană (‘Nabucco’), Cristian Mogoşan (‘Ismaele’), Marius Boloş (‘Zaccaria’), Dragana Radakovic (‘Abigaille’), Liza kadelnik (‘Fenena’), Cristian Hodrea (‘Marele Preot’), Eusebiu Huţan (‘Abdallo’), Larisa Ştefan (‘Anna’).