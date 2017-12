Opera Naţională Română Cluj – Napoca. “Boema”, de la repetiţia generală cu public la spectacol. Invitaţi Teodora Gheorghiu şi Nagy Zoltan

sâmbătă, 9 decembrie 10. 30 * duminică, 10 decembrie 18. 30

Sfârşitul săptămânii în curs propune două întâlniri cu unul dintre op – urile pucciniene de referinţă, Boema. Op prezent în repertoriul tuturor teatrelor lirice din întreaga lume, op care, odată bine pus în scenă, se joacă numai… sold out.

La 122 de ani de la compunerea ei, La bohème reflectă în totalitate măiestria cu care Puccini s-a raportat la considerentele curentului verist şi orientarea spre realitate a operei italiene în a doua jumătate a secolului XX. Evitând exagerările cu care erau redate adesea dramele personale, problemele de natură psihologică, Puccini şi-a transmis într-o manieră puternic individualizată mesajele de protest la adresa asupririi (Tosca), sau privind condiţiile mizere din cartierele mărginaşe ale Parisului anilor 1830, unde îşi duceau existenţa mulţi dintre tinerii intelectuali. Acestea fac şi subiectul romanului în serie Scènes de la vie de bohème al lui Henry Murger, publicat în 1851 sub forma unitară a unei cărţi intitulate La vie de bohème, care relatează un episod din ,,viaţa veselă şi teribilă” a unor artişti şi are un fond autobiografic.

Doi sunt invitaţii spectacolului cu Boema, mă refer la soprana Teodora Gheorghiu şi bas – baritonul Nagy Zoltan.

Soprana Teodora Gheorghiu a fost beneficiara fericită a unei burse de studii oferită de Jose Carreras. Debutul a avut loc pe scena Operei Naţionale din Bucureşti, în rolul ‘Regina Nopţii’ din Flautul fermecat de Mozart. Rol urmat de prezenţe în alte roluri de top cum sunt ‘Adina’ (Elixirul dragostei), ‘Sophie’ din Werther, ‘Elvira’ din Italianca în Alger de Rossini, ‘Adele’ din Liliacul lui Strauss, ‘Mimi’ din Boema,…, interpretate pe scene importante cum sunt Theatre de la Monnaie, Grand Theatre de Geneve, Theatre des Champs Elysees Paris, Staatsoper Viena. A concertat sub baghete de prim rang şi ajunge să menţionez numele lui Seiji Ozawa, Marco Armilliato, Adam Fischer sau Bertrand de Billy.

Bas – baritonul Nagy Zoltan este la ora actuală unul dintre cei mai versatili solişti de operă, cu prezenţe constante pe scene de talia unor Wiener Staatsoper, Oper Laipzig, Teatro Verdi din Trieste, Opera de Nice, Opera Bilbao, Teatro Massimo din Palermo,…A avut apariţii alături de Juan Diego Florez, Ramon Vargas, Edita Gruberova, Carlos Alvarez,… Angajamentele pentru stagiunea 2017 – 2018 înseamnă rolul ‘Alberich’ din Siegfried de Wagner pe scena Opera de Oviedo din Spania, respectiv debutul în rolul ‘Billy’ din opera Rise and Fall of the City of Mahogonny de Kurt Weill. Repertoriul este vast, din el nu lipsesc rolurile de bază ale vocii de bas – bariton, includ aici rolurile Escamillo, Figaro, Schaunard, Dulcamara, Don Giovanni, Contele Almaviva, Schmied,…

Repetiţia generală cu public este sâmbătă, 9 decembrie, 10. 30; spectacolul propriu – zis are loc duminică, 10 decembrie, 18. 30

Boema de Giacomo Puccini; dirijor David Crescenzi; regia artistică Ina Hudea; scenografia Mihai Vălu; lighting design Mădălina Mânzat; maestru de cor Emil Maxim; dirijor cor Corneliu Felecan; regie scenă Cristina Albu; în distribuţie Teodora Gheorghiu (‘Mimi’), Sorin Lupu (‘Rodolpho’), Nagy Zoltan (‘Marcello’, debut), Lucia Bulucz (‘Musetta’), Cristian Hodrea (‘Schaunard’), Simonfi Sandor (‘Colline’), Petre Burcă (‘Benoit; Alcindoro’), Eusebiu Huţan (‘Parpignol’), Alexandru Potopea (‘Sergentul’), Tudor Demeter (‘Vameşul’); corul Junior VIP al ONR Cluj – Napoca, dirirjor Anca Mona Mariaş.

Baritonul Sebatisan Cătană, de la Metropolitan Opera la ONR Cluj – Napoca

Un alt mare eveniment artistic se anunţă a fi spectacolul cu opera Nabucco – luni, 11 decembrie, 18. 30 -, în care vom avea ocazia să-l vedem şi să-l ascultăm pe baritonul clujean Sebastian Cătană.

Formaţia şi educaţia muzicală le datorează părinţilor, soprana Emilia Cătană – baritonul Vasile Cătană, nume care au înnobilat scena Operei clujene ani de-a rândul.

Sebastian Cătană este invitatul unor scene lirice de seamă şi vă supun atenţiei Carneggie Hall, Metropolitan Opera (debut în 2003 !), Deutscher Oper Berlin, Teatro Verdi, Oper Leipzig, Opera de Lyon, Arena di Verona, Pittsburgh Opera,…

Am să revin asupra personalităţii sale artistice în ediţia de luni a cotidianului nostru, când voi prezenta şi distribuţia la Nabucco.

Demostene ŞOFRON