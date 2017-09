Oficialii europeni, îngrijoraţi de capacitatea slabă a României de a absorbi fonduri UE

Articol scris in EVENIMENT

Evenimentul “Zilele Regio”, organizat de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, alături de cele mai importante instituţii la nivel european, precum Comisia Europeană şi Parlamentul European a debutat ieri cu Conferinţa Smart Regional Development. Dezbaterea a avut loc la Centrul de cultură Urbană Casino, printre participanţi numărându-se directorul general al ADNRV, Marcel Boloş, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, şeful Unităţii pentru România în cadrul DG Regio al CE, Carsten Rassmusen, europarlamentarii Daniel Buda şi Lambert von Nistelrooij, membri ai Comisiei Regi din Parlamentul European, precum şi alţi membri ai Comisiei sau ai autorităţilor din judeţele din Nord-Vestul Transilvaniei. În deschiderea conferinţei, directorul general al ADNRV, Marcel Boloş, a ţinut să arate că organismul intermediar pe care-l conduce gestionează un buget de 858 de milioane de euro în cadrul Programului Operaţional Regional. ”Acest buget este destul de greu de gestionat, sunt proiecte grele, însă trebuie să fim alături de beneficiari. Rolul ADNRV este de a fi un partener care să fie alături de beneficiarii săi”, a spus Boloş. Şeful ADNRV a menţionat că una dintre provocări o constituie mobilitatea urbană, precizând că în acest sens s-au făcut eforturi pentru a avea deja şase planuri de mobilitate urbană pentru municipiile Cluj-Napoca, Oradea, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Baia Mare şi Zalău. ”Toate planurile de mobilitate au fost admise. Municipiile reşedinţă de judeţ au un buget rezervat de 190 de milioane euro pentru mobilitatea urbană”, a explicat Boloş. Şeful ADNRV a adăugat că şi celelalte municipii şi oraşe din ADNRV pot aplica pentru mobilitate urbană, menţionând că deja sunt proiecte în valoare de 75 de milioane de euro în condiţiile în care bugetul pentru acestea este de doar 45 de milioane de euro.

Absorbţie, sub unu la sută

Prezent la dezbatere, eurodeputatul Lambert von Nistelrooij, membru al Comisiei de dezvoltare regională(REGI) din Parlamentul European a ţinut să sublinieze importanţa coeziunii şi a cooperării între regiuni, despre care spune că reprezintă un element important al politicii comunitare. Eurodeputatul Lambert von Nistelrooij le-a transmis participanţilor la dezbatere să fie alerţi şi să acţioneze asupra Guvernului pentru a creşte gradul de absorbţie a fondurilor UE, precizând că, altfel, va exista o influenţă nefastă pentru dezbaterea financiară, în viitor, pentru România, Bulgaria şi ţările care nu cheltuiesc banii. “În august, patru comisari au spus că această absorbţie a fondurilor foarte scăzută nu este normală. Dar sunt exemple în Cluj, în Transilvania, care arată că se poate acţiona cu viteza necesară. (…) Eu vin dintr-o ţară care plăteşte, Olanda. Noi am dat mai mult de 90% din fonduri în proiecte care sunt în derulare. Dacă mă uit la cifrele dumneavoastră, în întreaga Românie, plăţile din 2014-2017 arată că nici măcar 1% din banii noştri nu au fost consumaţi. Ăsta este adevărul. Acum, în octombrie, când vom vorbi despre coeziune – pentru că avem un nou cadru de finanţare pentru viitor, de la începutul anului viitor – şi vom lua o decizie. Iar ţările care plătesc banii, dacă dumneavoastră nu îi cheltuiţi, pot ridica întrebarea ‘de ce să vă mai acordăm fonduri?’. Este păcat pentru start-up-uri, pentru studenţi, pentru oameni. Aceasta are o influenţă nefastă pentru dezbaterea financiară, în viitor, pentru România, Bulgaria şi ţările care nu cheltuiesc banii. (…) Deci fiţi alerţi, acţionaţi asupra Guvernului”, a afirmat Lambert von Nistelrooij.

Eurodeputatul a ţinut să explice faptul că este important felul în care România reuşeşte să se organizeze şi să facă trecerea de la comunism la economia privată. El s-a referit, astfel, la o declaraţie făcută de primarul Emil Boc în cadrul aceluiaşi eveniment. Boc a afirmat că trebuie înţeles caracterul particular al României, care a experimentat o jumătate de secol de regim socialist, în care puterea era excesiv de centralizată, iar iniţiativele aparţineau în totalitate statului, astfel că populaţia a avut nevoie de timp pentru a asimila trecerea de la un sistem la altul.

Nu sunt multe lucruri de arătat Parlamentului European

La rândul său, şeful Unităţii pentru România în cadrul DG Regio al CE, Carsten Rassmusen, şi-a exprimat optimismul şi sprijinul pentru o accelerare a absorţiei fondurilor europene şi o mai bună gestionare a acestora de către Guvern, prin întărirea cooperării cu autorităţile locale şi regionale, dar a arătat că, din punct de vedere al cifrelor, România are, pentru moment, un lung şir de zero-uri.

„Ei vin să ne judece şi să înveţe de la noi. Vorbesc la plural pentru că, dacă România are succes, Comisia are succes. Dacă dvs. eşuaţi, şi noi eşuăm. (…) Credem că lucrurile stau bine, dar cifrele pe care le avem, de fapt, sunt un lung şir de 0. (…) Aceste date, de fapt, arată cum se descurcă managementul. S-au făcut câteva plăţi, dar trebuie să avem grijă. Ceea ce contează acum este să vedem câte proiecte puteţi să semnaţi, cam 8 la sută la nivel naţional. 8 la sută este mult prea puţin. Trebuie să vă aflaţi altundeva. Avem o ţintă de 958 de milioane de euro de cheltuit, iar acum proiectele variază cam la 500 de milioane de euro. Provocarea este să semnaţi mai multe proiecte. Există speranţă să se întâmple aşa, dar va fi destul de dificil să atingem acele ţinte pe care le dorim”, a declarat Carsten Rassmusen.

Acesta a mai spus, în discursul său, că nu sunt multe lucruri de arătat Parlamentului European, dar s-a arătat încrezător în şansele de reuşită ale României de a depăşi acest moment dificil. Rassmusen a menţionat şi câteva dintre problemele pe care le consideră responsabile pentru crearea acestui blocaj al României de a accelera absorbţia fondurilor europene.

“Nu am mai văzut o ţară cu atâtea talente, cu atâţia tehnicieni buni şi în final să aibă aşa rezultat prost. În această toamnă vom reuşi, vom face mai multe proiecte, vom avea mai multe proiecte semnate, vom trece în faza de implementare şi vom fi mai optimişti în viitor. Trebuie să mai lucrăm la sistemul de implementare. Avem multe reguli care nu se potrivesc. Asta numim noi `gold plating`, adică o împopoţonare. Se cere simplificarea sistemului. Regulile puse de Parlament, de Consiliu, de Comisie câteodată nu sunt uşor de urmat, dar nu se compară cu ceea ce face Guvernul din România. Nu doar unul, ci guvernele succesive. Fiecare a adăugat câte ceva. Unele lucruri ar trebui abrogate, pentru că nu sunt necesare. Asta înseamnă, de fapt, cooperare între guverne şi autorităţi locale şi regionale. Sper ca în final să lăsăm oamenii să lucreze, să avem încredere unii în alţii”, a spus Carsten Rassmusen.

Precizăm că o numeroasă delegaţie formată din oficiali ai Parlamentului European, Comisiei Europene şi Direcţiilor Generale ale Uniunii Europene se află în perioada 18-20 septembrie la Cluj-Napoca pentru a dezbate modul în care proiectele de investiţii finanţate prin REGIO au asigurat prosperitate la nivelul comunităţii regionale şi locale din acestă parte a României. În cursul zilei de astăzi, oficialii europeni se vor întâlni la Prefectura Cluj cu reprezentanţi ai autorităţilor locale şi naţionale pentru a discuta despre simplificarea procedurilor privind absorbţia fondurilor UE. Porgramul delegaţiei UE cuprinde vizite la mai multe obiective din judeţul Cluj, care au fost realizate cu finanţare europeană. Printre acestea se numără tronsonul de autostradă Turda-Sebeş, Centrul de Industrii Creative din Lomb, clădirea Casino din Parcul Central şi linia de tramvai. Printre oficialii europeni care se află în aceste zile la Cluj-Napoca se numără comisarul Corina Creţu, europarlamentarul Joachim Zeller, vicepreşedinte al Comisiei pentru Dezvoltare Regională(REGI), Lambert van Nistelroou, membru al Comisiei REGI, Fernando Ruas, membru al Grupului Popularilor Europeni din Parlamentul European, Contanze Krehl, membru al Grupului Socialiştilor, Kerstiu Westphal, membru REGI, Matthijs Miltenburg, membru REGI şi Monika Vana, membru al Grupului Verzilor din Parlamentul European. Totodată, din delegaţie fac parte şi europarlamentarii români Daniel Buda, Victor Boştinaru, Viorica Dăncilă, Dan Nica şi Laurenţiu Rebega.

C.P.