Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, la Cluj-Napoca

Administrație locală

Când, zilele trecute, am abordat-o pe primăriţa comunei Borşa, Mariana Secară, încă nu ninsese, dar problema curăţirii drumurilor din zonă se afla printre preocupările ei, ca de altfel şi investiţiile ce vor fi realizate pe acest an. Din discuţia purtată cu dânsa la sediul Primăriei am aflat că în 2018…