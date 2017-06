O nouă serată muzicală NTT

Ce are în comun muzica uşoară cu omul istoric despre care vorbeşte (într-un inspirat eseu) Nicolae Steinhardt? Nu v-aţi gândit vreodată la asta, nu-i aşa? Ei bine, la Serata NTT va răspunde întrebării printr-un spectacol. Da, va fi un adevărat spectacol acesta. Datorat, evident, artiştilor care vor evolua. Dar spectacolul – atunci când vine vorba despre genuri muzicale precum pop, rock, country, soul, rhythm&blues (R&B), reggaeton etc. trebuie explicat. De ce un gen place mai puţin şi de ce altul mai mult? De ce unul e companion general pentru 95% dintre semeni şi altul (altele) nu? De ce i se spune – celui cu 95% – muzică uşoară? Dacă e aşa, ce are cealaltă muzică, cea „grea”, spre a ţine locul ocupat? Întrebărilor acestora le vor da un răspuns Sergiu Alex şi Christian Ivaneş, jurnalişti la RADIO DOMELDO – radio online (www.radiodomeldo.ro) care are, pe lângă programele de classical şi movie, unul nou, de pop& rock de astă dată – cu un program superselectat din crema genului, din anii ‘60 până astăzi! Spectacolul este un musical party şi sunt invitaţi nu numai cei care ascultă prevalent pop&rock, ci orice meloman care iubeşte muzica de calitate. Şi acest „orice” meloman ştie de ce muzica uşoară, cea cu har, este, de fapt „grea”. Joi, 15 iunie 2017, ora 19, NTT Data, strada Constanţa 19-21, Cluj-Napoca. Intrarea este liberă.