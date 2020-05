O nouă realizare a Şcolii Populare de Arte: „Tudor Jarda” Cluj-Napoca – Studioul Media „ARTE”!

Luni, 18 mai 2020, a fost dat în funcţiune un proiect mult visat al Şcolii de Arte Cluj, la care se lucrează de mai bine de cinci ani: Studioul Media „ARTE”, al cunoscutei instituţii de educaţie şi spectacole clujene. „Am proiectat acest studio încă din 2015, însă realizarea lui a început în 2017, prin efortul financiar al Consiliului Judeţean Cluj, atunci când s-a procurat echipamentul necesar echipării studioului. Suma alocată a fost de 66.000 de lei, studioul ajungând să fie definitivat în aceste zile ale lui 2020”, ne-a declarat doamna Dorina Taloş, contabilul şef al instituţiei. La rândul său dl. Marius Moldovan, directorul adjunct al şcolii, arată că ideea realizării studioului i-a venit conducerii instituţiei în anul 2015, când se afla în faza de proiectare a spaţiilor obţinute de la Consiliul Judeţean Cluj. „Această dorinţă s-a ivit dintr-o nevoie a activităţii educaţionale şi culturale a instituţiei noastre, ştiut fiind faptul că activitatea noastră se bazează pe latura teoretică şi, mai ales, pe cea practică – latură care trebuie, într-un anumit mod, arhivată pe un suport. Ei bine, cu ajutorul instituţiei noastre tutelare şi cu banii alocaţi de către aceasta am reuşit să facem studioul media, care are rolul de a realiza înregistrări audio şi video, multiplicări, mixaje audio şi/sau video profesionale, gestionarea materialelor cu scop educaţional sau cultural-artistic. Pot să spun că-l consider unul din proiectele în care m-am implicat sută la sută şi în calitate de inginer, prima mea calificare. Alături de mine au fost profesionişti cu care am împărtăşit opinii, idei şi modul în care trebuie să arate un studio media profesional. Şi-aş spune că, după multe ore de discuţii şi muncă asiduă, am reuşit să creăm această adevărată bijuterie” – ne-a mai declarat dl.Marius Moldovan. L-am chestionat şi pe Mihail Cristian Marenciuc, inginerul de sunet al instituţiei, referitor la dotările concrete ale studioului, iar acesta ne-a confirmat că noua realizare corespunde standardelor cerute de industria muzicală actuală – software „PROTOOLS”, cu interfeţe „AVID” şi consolă de mixaj C24. „Precizez, de asemenea, că tratamentul acustic – panourile de absorbţie şi difuzie – le-am montat noi, după cerinţele sălilor, astfel putem spune că la această oră studioul este unul dintre cele mai performante din ţară”, adăugă Marenciuc. Iar dl. Vasile Corpodean, managerul instituţiei consideră că studioul, mai ales în aceste momente este vital pentru Şcoala de Arte Cluj, în procesul de reconfigurare a actului educaţional: „Actuala situaţie pandemică din ţară ne pune în situaţia de a transforma noul studio în centru de coordonare a cursurilor on-line şi de a susţine partea muzicală a examenelor de absolvire într-un mod profesionist – dar, totodată, inedit datorită restricţiilor sanitare. Punerea în funcţiune se face în cel mai potrivit moment, dar şi necesar, studioul fiind foarte util demersurilor noastre educaţionale actuale”.

Sorin GRECU