O echipă a UTCN Cluj a testat rezistenţa unei machete cu 29 de etaje la un cutremur foarte puternic

Articol scris in Educaţie

O echipă de studenţi ai Universităţii Tehnice Cluj-Napoca a testat, joi, cu succes, modul în care se poate comporta macheta unei structuri cu 29 de etaje la un cutremur de aproximativ 9 grade pe scara Richter. Evenimentul a reprezentat prima testare seismică a structurii care va participa la concursul internaţional de design seismic, organizat de Earthquake Engineering Research Institute, informează AGERPRES.

În cadrul competiţiei, echipa clujeană a reuşit, în 2016, să obţină locul I pentru al treilea an la rând, deţinând recordul pentru cele mai bune rezultate şi cele mai multe premii consecutive obţinute în istoria desfăşurării acesteia.

„Participăm din nou cu dorinţa de a ne situa undeva în top, dar nu acesta este scopul final, ci acela de a evolua. În fiecare an regulile concursului se schimbă, de data aceasta cutremurele sunt mai puternice decât în anii trecuţi. Este destul de dificil de stabilit cât ar avea pe scara Richter, dar se poate spune că cel mai puternic este în jurul valorii de 9. De data aceasta am conceput o structură mai rezistentă, încărcările care vin pe structură sunt mai mari decât în anii trecuţi”, a declarat Bianca Pârv, asistent universitar la UTCN şi unul dintre coordonatorii proiectului.

Macheta din lemn de balsa are 29 de etaje, respectiv maxim un metru şi jumătate, ceea ce reprezintă înălţimea maximă admisă în concurs. Echipa a ales să meargă pe soluţia aceasta pentru că ea reprezintă şi maximum de potenţial economic pe care îl poate oferi o asemenea clădire, ceea ce reprezintă un punct important de vedere la evaluarea machetei. În concurs există trei probe, respectiv trei cutremure, iar echipa UTCN a făcut probele pe valori seismice mai mari decât cele pe care va trebui să le suporte structura.

Echipa care a realizat macheta este formată din 12 studenţi de la Facultatea de Construcţii şi de la Facultatea de Arhitectură din cadrul UTCN. Anul acesta concursul se va desfăşura în Portland, Oregon, în perioada 7-10 martie. Printre concurenţi şi-au confirmat prezenţa universităţi de prestigiu din lume, precum Stanford University, University of California Berkeley, University of California Los Angeles (UCLA), University of British Columbia, Karadeniz Technical University, University of Toronto, Cornell University, Antalya International University.