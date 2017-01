O carte de referinţă: Istoria Transilvaniei

Articol scris in EVENIMENT

Sala Reduta a Muzeului Etnografic al Transilvaniei a devenit, ieri, neîncăpătoare la lansarea cărţii Istoria Transilvaniei semnată de reputaţii istorici clujeni Ioan Aurel Pop şi Ioan Bolovan. Sute de clujeni au ţinut să participe la evenimentul editorial de excepţie, printre aceştia numărându-se fostul preşedinte al Academiei Române, Acad. Ionel Haiduc, Academicianul Dumitru Protase, interpretul de muzică populară Ioan Bocşa, istoricul Mihai Bărbulescu, fost director al Accademia di Romania de la Roma, primarul Emil Boc şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Vakar Istvan.

Prezent la lansarea volumului, istoricul Gheorghe Iacob, prorectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a precizat că, spre deosebire de alte cărţi ştiinţifice cărora publicul larg nu le poate pătrunde sensurile şi înţelesurile, volumul semnat de Ioan Aurel Pop şi Ioan Bolovan se adresează publicului cu idei şi este menită să confere încredere şi bucurie. Totodată, istoricul ieşean s-a declarat copleşit de numărul mare de persoane care au luat parte la evenimentul editorial, precizând că acest lucru arată că este o carte mult dorită şi aşteptată.

Ioan Aurel Pop, care este şi rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai”, a explicat că lucrarea a fost scrisă din perspectivă românească şi că, spre deosebire de Istoria Transilvaniei apărută în 2003 în trei volume şi 1600 de pagini, noua carte este mai pe înţeles, mai alertă şi mai comunicativă. „Am făcut şi această variantă restrânsă, am spus de la început că ea este din perspectivă românească, eu nu pot scrie din altă perspectivă şi toate istoriile Transilvaniei sunt din anumite perspective. Cea care are autori de toate etniile ar putea fi mai obiectivă, aceea este în 3 volume şi are 1600 de pagini. Aceasta este mai pe înţeles, mai alertă şi mai comunicativă, cred. Şi comunică eterna poveste a acestui „pământ binecuvântat între toate de Domnul pe pământ” cum zicea Bălcescu. (…) De aceea probabil că literaţii ajung mai bine la sufletul cititorilor decât istoricii. Mircea cel Bătrân este mai bine cunoscut de la Eminescu decât de la istorici. Cu toate acestea mai este câte un moment în care se simte şi nevoia intervenţiei istoricilor”, a spus reputatul istoric clujean.

Volumul surprinde o serie de aspecte care au făcut celebre în lume teritoriul Transilvaniei, cum ar fi multiconfesionalismul, convieţuirea între diferite etnii sau povestea lui Dracula.

„Legendele sunt puse la locul lor, de exemplu arătăm că Vlad Ţepeş s-a născut pe teritoriul Transilvaniei, dar spunem că nu are nicio legătură cu Transilvania faimosul Dracula, de altfel nici domnitorul, că nu a domnit aici. Cei care sunt dornici să afle adevăruri, atâtea cât sunt ele permise omului, le pot afla”, a mai spus istoricul Ioan Aurel Pop, care s-a ocupat de acele capitole referitoare la istoria antică şi de Ev mediu a Transilvaniei.

Capitolele care tratează istoria modernă au fost scrise de profesorul Ioan Bolovan, preşedintele Comisiei Internaţionale de Demografie Istorică. Istoricul a explicat că a încercat să aducă în prim plan şi aspecte care privesc viaţa de zi cu zi şi greutăţile prin care au trecut oamenii din acest teritoriu în anumite momente.

„Sunt în această sinteză şi aspecte care au fost ocultate anterior în alte sinteze sau chiar lucrări mai ample. Pot să invoc, din partea a doua a cărţii, pentru că aceea îmi aparţine, epoca premodernă şi modernă, aspecte care se referă la problema moralităţii în Transilvania în timpul războiului, la problema familiei, la frontul de acasă, pentru că femeile, copiii şi bătrânii au suferit de multe ori de frig şi de foame pentru că producţia agricolă scăzuse din cauza mobilizării pe front a bărbaţilor”, a spus Ioan Bolovan.

Cosmin PURIŞ