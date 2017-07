Numărul şomerilor a scăzut cu peste 13.600 de persoane

Articol scris in ECONOMIE

La începutul lunii trecute, erau înregistrate în România 367.161 de persoane în şomaj, iar rata şomajului a fost de 4,18%, mai mică cu 0,16% decât cea din luna anterioară şi mai mică cu 0,50% decât cea din aceeaşi lună a anului trecut.

Conform datelor furnizate de Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă, numărul total de şomeri a scăzut cu 13.652 persoane faţă de cel din luna anterioară. Din totalul şomerilor înregistraţi, 67.676 erau şomeri indemnizaţi şi 299.485 neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 6.577 persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 7.075 persoane faţă de luna precedentă,însă ponderea şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor (81,57%) a crescut cu 1,07%.

Numărul de şomeri a scăzut în 34 de judeţe şi în Bucureşti, a crescut în 6 judeţe şi a rămasconstant în județul Arad. Rata şomajului a scăzut în 33 de judeţe, a crescut în 6 judeţe şi a rămas neschimbată în municipiul Bucureşti, județele Arad și Ilfov. Cele mai ridicate niveluri ale ratei şomajului au fost atinse în judeţele Vaslui (10,49%), Teleorman (9,67%), Galaţi (9,23%), Buzău (8,94%), Mehedinţi (8,71%), Dolj (8,48%), Gorj (7,67%) şi Olt (6,87%). Nivelul minim al ratei şomajului, de 0,95%, a fost înregistrat, ca de obicei, în judeţul Ilfov.

Şomajul la sate, peste dublul celui din oraşe

Pe medii de rezidenţă, 104.766 şomeri provin din mediul urban şi 262.395 şomeri provin din mediul rural.

Comparativ cu luna precedentă, rata şomajului masculin a scăzut de la 4,71% la 4,56%, iar rata şomajului feminin a scăzut de la 3,90% la 3,74%. Numărul şomerilor femei era de 150.907 persoane, în timp ce numărul şomerilor bărbaţi era de 216.254 persoane.

Cei mai mulţi şomeri au între 40 şi 49 de ani

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii fără studii si cei cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi (82,33%). Şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal reprezintă 13,48% din total, iar cei cu studii universitare doar 4,19%.

Cei mai mulţi şomeri aveau între 40 – 49 de ani (111.205 persoane), urmaţi de cei din grupa de vârstă 30 – 39 de ani (78.916 persoane), la polul opus aflându-se cei între 25 – 29 de ani (29.160 persoane).

In perioada menţionată, erau înregistraţi 15.925 tineri sub 25 de ani aflaţi în şomaj de peste 6 luni (ceea ce reprezintă 50,69% din totalul şomerilor sub 25 de ani) şi 153.985 adulţi aflaţi în şomaj de peste 12 luni, ponderea şomerilor de lungă durată în numărul total de şomeri adulți fiind de 45,86%.