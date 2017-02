Nu frigul şi zăpada, ci gunoiul dă… frisoane primarilor din Câmpia Transilvaniei

Articol scris in ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

La prima întâlnire de lucru, din acest an, a celor 12 unităţi teritorial – administrative asociate în Microregiunea de Dezvoltare Câmpia Transilvaniei, ţinută zilele trecute în sala de şedinţe a Consiliului local Căianu, problema gunoaielor a ocupat majoritatea spaţiului destinat bunei gospodăriri.

După protocolarul de “Bun venit”, adresat de primarul comunei gazdă, Vasile Pop, celor prezenţi, directorul microregiunii, ing. Sorin Ranga, a sintetizat modul cum au fost gestionate unele programe şi propuneri cu termene de implementare în ultima perioadă a anului trecut, atenţia fiind direcţionată pe dimensionarea şi reanalizarea fişei postului a specialiştilor angajaţi în serviciul de urbanism al asociaţiei.

Trecând la serviciul salubritate, şefii administraţiilor locale din Căianu, Palatca, Buza, Mociu, Geaca, Cătina şi Suatu, au dat de înţeles că atât în vara trecută cât şi în această iarnă, gunoaiele creează mari probleme comunităţilor locale, la care primarii nu au oportunităţi de rezolvare.

Este vorba de lipsa platformelor de depozitare a gunoaielor, dar şi preţurilor enorme practicate, de la an la an, de societăţile profilate şi autorizate pentru aceste servicii.

Bunăoară, primarul comunei Geaca, Ioan Miron, spune că în acest an oferta de preluare a tonei de gunoi a ajuns la 430 roni, iar şeful administraţiei de la Palatca, Ioan Hulduşan, mai adăuga faptul ca la preţurile de monopol practicat de aceşti întreprinzători, se mai adaugă şi taxa mijlocului de transport, care nu ştim cu se face, cu rezervorul de sute de litri plin de combustibil, sau spre golire!?

Tot în acest cadru s-a reiterat nemulţumirea cu privire la tărăgănarea investiţiei privind amenajarea Centrului de Management Integrat al Deşeurilor de la Feleacu, propunându-se şi varianta ca preţurile acestor servicii să fie dimensionate printr-un act normativ.

Cât priveşte colectarea selectivă, nici vorbă de aşa ceva când sute de tomberoane, în trei culori, oferite comunelor de Eco-metropolitan, stau nefolosite de aproape doi ani prin curţile primăriilor, sau alte locuri de…odihnă.

Nu ne rămâne a concluziona decât faptul că primarii nu s-au plâns de capriciile acestei ierni, ci de volumul gunoaielor, ce stau acum la…rece, dar situaţia devine patologică când va da soarele peste ele…

Dumitru VATAU