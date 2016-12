Noul episcop al Maramureşului şi Sătmarului a fost întronizat

Peste 1.000 de persoane au participat, marţi, în catedrala Sf. Treime din municipiul Baia Mare, la ceremonia de întronizare a noului episcop ortodox al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, Iustin Sigheteanul, care îl înlocuieşte pe fostul arhiepiscop Iustinian Chira, decedat la sfârşitul lunii octombrie, informează AGERPRES.

După vacantarea postului, Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului a propus Patriarhiei Române candidatura vicarului Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, Iustin Sigheteanul, propunere care a fost acceptată.

Slujba de întronizare a noului episcop a fost făcută în prezenţa Înalt Preasfinţitului Andrei – Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a numeroşi ierarhi din ţară veniţi special pentru acest eveniment, preoţi, călugări şi numeroşi creştini.

În cuvântul său, Iustin Sigheteanul a spus că va continua proiectele culturale, teologice şi administrative pe care le-a început în cei 22 de ani de activitate alături de fostul arhiepiscop Iustinian Chira.

‘Este o misiune grea. Este o misiune dificilă, dar este o lucrare de continuitate. În cei 22 de ani, alături de IPS Iustinian Chira, am învăţat foarte multe şi am reuşit împreună să arătăm o slujire de ierarhi care nu s-au concurat, ci s-au completat(…) eu am fost mereu socotit celălalt episcop şi aşa m-a socotit şi clerul şi poporul. Când mergeam în teritoriu aşa ne privea preoţimea, iar aici a funcţionat tradiţia ortodoxă atât de frumoasă, dar greu de realizat, întâiul între egali. Foarte important acest lucru, şi această icoană a slujirii a dus la unitatea clerului, a credinţei, la împlinirea repornirea vieţii monahale şi la alte lucruri care se pot vedea”, a spus Iustin Sigheteanul.

Noul episcop al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului a optat pentru călugărie în Mănăstirea Sf. Ana- Rohia din judeţul Maramureş, parcurgând toate etapele vieţii de mănăstire până la numirea sa ca stareţ în mănăstirea în care s-a format, ulterior ajungând la rangul de vicar al episcopiei.

De numele său e legată reconstrucţia bisericii mănăstirii Rohia, a noului centru cultural din incinta lăcaşului de cult, aflat în construcţie şi tipărirea la editura Polirom Iaşi a operei integrale a fostului scriitor şi monah Nicolae Steinhardt.