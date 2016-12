Noul An se sărbătoreşte cu MARIACHI la Operă!

Articol scris in CULTURA

• SERBĂRILE IERNII, o Gală de muzică mexicană strălucitoare! •

Reamintim melomanilor că duminică, 8 ianuarie 2017, ora 18:30, sunt invitaţi la „Mariachi de Anul Nou”, o gală de muzică mexicană de excepţie!

Prezentat de artiştii Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca şi realizat în parteneriat cu Rotary Club Cluj-Napoca, concertul reprezintă cea de-a XI-a ediţie SERBĂRILE IERNII, binecunoscutul şi distinsul eveniment artistic caritabil, realizat anual de membrii Clubului Rotary. O revenire lirică fastuoasă a evenimentului „La Negra Noche”, gala de muzică spaniolă ce a încheiat în focuri de artificii Stagiunea lirică 2015-2016, într-un concert organizat sub clar de lună în Piaţa Unirii în luna iulie a.c., „Mariachi de Anul Nou” readuce pe scena Operei clujene un spectacol plin de vervă şi romantism, ce-i are ca protagonişti pe soliştii clujeni Marius Vlad Budoiu, Hector Lopez, Cristian Mogoşan, Geani Brad şi Florin Estefan, care vor încânta cu ritmurile colorate ale unui repertoriu fermecător de melodii şi şlagăre celebre de origine hispanică, precum „Granada”, „La Cucaracha”, „Bésame mucho”, „Mexico lindo”, „Solamente Una Vez”, „La Paloma”, „Júrame”. Orchestraţia este semnată de Sabin Păutza, Flaviu Mogoşan şi Ştefan Novak. Acompaniamentul va fi realizat de Orchestra Operei clujene, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeşelea. Doi solişti instrumentişti vor completa programul serii cu alte lucrări celebre: Marian Bălan va interpreta la chitară Partea a II-a (Adagio) din „Concierto de Aranjuez” de Joaquín Rodrigo, iar violonistul Radu Dunca, împreună cu orchestra Operei, va interpreta pasionantul tango „Por una Cabeza”, de Carlon Gardel/ Alfredo Le Pera (Aranjament: John Williams).

Fondurile obţinute cu ocazia acestei noi ediţii „Serbările Iernii” vor fi oferite pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite în competiţiile naţionale şi internaţionale, selecţionaţi din judeţul Cluj cu sprijinul Centrului de Excelenţă Cluj-Napoca, a câştigătorilor Concursului de eseuri „Şcoala Ardeleană”, precum şi pentru viitoarele proiecte caritabile ale Clubului Rotary Cluj-Napoca.

Ne aşteaptă o fiesta plină de strălucire şi romantism hispanic, într-un eveniment de tradiţie şi eleganţă, cu scop caritabil, sub auspiciile Rotary Club! Biletele galei sunt disponibile la Agenţia teatrală şi online, pe biletmaster.ro