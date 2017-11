Nopţi magice la Cluj

A sosit şi mult aşteptatul moment al anului, momentul în care porţile cerului se deschid, iar din el picură fericire ambalată în beculeţe şi luminiţe de diferite forme şi culori. Autobuzul ajunge în staţie. Călătorii se dau jos grăbiţi, unii încercând să traverseze strada, alţii îmbrăţişându-şi prietenii ori zâmbind cu capul în telefoane. Cert este că toţi se îndreaptă spre acelaşi loc. Târgul de Crăciun, Marele Familion cum a fost denumit anul acesta, îi aşteaptă pe toţi locuitorii Clujului şi nu numai, să intre în lumea magică şi nemuritoare a iernii. Şi ce are iarna mai frumos de oferit decât zâmbete calde de la oameni cu mâinile reci) ori căsuţe din turtă dulce, vin fiert cu scorţişoară şi colinde la ceas de seară, la unison cu ritmul inimii? Şi să nu uităm de falnicul brad, aşteptat de toţi copiii, căci sub el se petrece magia. Toate aceste lucruri şi multe altele se reunesc în acest an, într-o formulă mai complexă ca niciodată, la Târgul de Crăciun de la Cluj.

Intrând pe străduţa pietonală din Piaţa Unirii, un şir lung de căsuţe îngrădeşte parcă mulţimea de oameni, luminile aşteptând să fie aprinse din moment în moment. Un cort uriaş de beculeţe se înalţă deasupra capului nostru. Parcă întreaga lume aşteaptă o scânteie, o văpaie din întuneric pentru a aprinde seara. Mergând prin mulţime, mă opresc la una dintre căsuţe, căsuţa “Tăt felu’ de chestii drăguţe”, care chiar îşi merită numele, căci tot felul de lucruri interesante îţi atrag atenţia, parcă n-ai mai vrea să pleci de acolo. Intrând în vorbă cu doamna care se ocupă de vânzare, o întreb despre această ediţie a Târgului, iar ea, parcă cu o sclipire în privire îmi răspunde entuziasmată că decoraţiunile de la mic la mare sunt mai frumoase, mai pline de viaţă, iar căsuţele de unde ne putem achiziţiona fel de fel de lucruri frumoase, sunt mai spaţioase, mai pline de viaţă. Ne despărţim cu zâmbetul pe buze, iar paşii mă duc exact spre căsuţa cu ciocolată de casă, acesta fiindu-i şi numele, unde bucăţi şi bucăţele de ciocolată albă şi neagră ademenesc ochii şi papilele gustative ale trecătorilor, neputând să refuzi măcar o bucăţică din acest rai dulce. O coadă infinită de oameni aşteaptă în faţa unei alte căsuţe, iar eu, curioasă din fire, mă îndrept spre ei, descoperind Yammylionul, căsuţa cu vin, ciocolată caldă şi ceai, locul de unde fericirea se toarnă în pahar, iar buna dispoziţie se degustă picătură cu picătură. Pornind mai departe, o mamă alături de cei doi fii ai ei se bucură de atmosfera de sărbătoare, spunându-mi că locul pare mai plin de viaţă ca oricând, mai frumos ca niciodată. Cu atât de multe cuvinte de bine, ploaia de cuvinte frumoase aduse la adresa Târgului se preface într-o mare de lumină, căci în sfârşit cortul imens de deasupra noastră, bradul maiestuos şi luminile din jurul căsuţelor s-au aprins, într-un ropot de aplauze. Ochii tuturor strălucesc, zâmbetele se ivesc de peste tot şi parcă poţi vedea deasupra ta praf de stele, simţind visele cuibărindu-se în buzunarele paltoanelor.

În deschidere Young Famous Orchestra, compusă din cei 62 de membri încântă auzul tuturor cu note parcă desprinse de pe meleagurile poveştilor. Spărgătorul de nuci, de P. I. Ceaikovski răsună în toată Piaţa, punând parcă o vrajă asupra tuturor. Sunetul viorilor curge lin printre spectatori şi parcă nici nu-ţi dai seama cu ajungi să fii teleportat într-o altă lume. Trupa Hara încheie seara cu melodii ritmatice, aplauzele neîntârziind să apară şi de această dată. Atmosfera de sărbătoare se simte parcă în tot oraşul, oamenii continuând să vină cu mic cu mare pentru a se bucura de toate bunătăţile aduse la Târgul de Crăciun. Prima zi se încheie cu multe fotografii, voie bună şi cănile aproape goale de vin, aştepând cu nerăbdare perioada de abia începută!

Ştefania VÎŢ