Nominalizările pentru Premiul Mentor pentru Excelență în Educație, aproape de final

Articol scris in Educaţie

Au rămas mai puțin de două săptămâni în care se mai pot face nominalizări pentru Premiul Mentor pentru Excelență în Educație, acordat de Fundația Pentru Comunitate și MOL România.

Premiul se acordă anual „acelor profesori, antrenori, mentori care au descoperit și au lansat tinere talente, care le-au sprijinit din umbră primii pași, al căror devotament și entuziasm au contribuit esențial la dezvoltarea, punerea în valoare a talentelor lor; acelor profesori, antrenori, mentori care au reușit și reușesc să stimuleze copii talentați, care îi pregătesc pentru a face față competițiilor, care caută în permanență posibilitățile lor de dezvoltare; acelor profesori, antrenori, mentori a căror excelență educativă a condus generații întregi spre succes, a căror activitate însă a rămas în umbră, fără recompense morale sau materiale”.

Potrivit regulamentului competiției, orice persoană poate să facă o nominalizare, atât în nume propriu, cât și în numele unui grup. Nominalizarea trebuie să conțină numele, coordonatele celui nominalizat (adresa poștală, e-mail, telefon, numele instituției în care își desfășoară activitatea), cât și o justificare care să conțină cele mai importante rezultate obținute de copiii și tinerii pregătiți de el, precum și momentele de vârf ale carierei sale.

Nominalizarea trebuie să contureze atât calitățile profesionale, cât și pe cele umane ale persoanei propuse și să evidențieze rolul mentorului în viața și cariera discipolului. Nominalizarea trebuie să conțină, de asemeni, coordonatele persoanei care face nominalizarea (numele, adresa poștală, e-mail, telefon), pentru ca aceasta să poată fi contactată în caz de nevoie, pentru informații suplimentare.

Pot fi nominalizați profesori, antrenori, pedagogi: care pregătesc, învață, educă, ajută copii și tineri cu vârste sub 18 ani; care organizează cercuri de specialitate, îndrumă activitatea extrașcolară a acestora, care sprijină cu devotament și cu eficiență lansarea lor pe drumul succesului; care sunt capabili să acorde o atenție sporită acelor copii sau tineri a căror situație familială sau materială i-ar defavoriza în cursa pentru succes; care au înființat unele foruri (competiții, întâlniri, cercuri, cluburi, asociații, etc.) cu un rol semnificativ în dezvoltarea tinerilor, în punerea în valoare a talentului lor; care prin calitățile lor umane și profesionale au câștigat de-a lungul unei cariere de mai multe decenii aprecierea comunității locale și a specialiștilor din domeniul lor de activitate.

O persoană nominalizată în anii anteriori, care nu a fost premiată, poate fi nominalizată din nou.

Dintre cei nominalizați, Consiliul Director al Fundației pentru Comunitate va alege zece personalități din domeniul sportului, artelor, culturii și științelor, care vor obține Premiul Mentor pentru Excelență în Educație. Fiecare premiant va primi un trofeu, o diplomă și suma de 8.000 de lei.

Sunt valabile doar nominalizările făcute pe formularul pus la dispoziție pe site-ul Fundației pentru Comunitate (www.pentrucomunitate.ro). Termenul limită pentru nominalizări este 31 decembrie 2017. Nominalizările se trimit într-un singur exemplar, prin poștă, la adresa Fundației Pentru Comunitate (400603 Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 77, et. I, The Office C; pe plic se menționează: Premiul Mentor), sau prin e-mail, la adresa mentor@pentrucomunitate.ro.

Până acum, din Cluj au obținut Premiul Mentor: László György, profesor de muzică, Maniu Emese, antrenor de înot (2010); Guttmann Mihály, profesor de muzică (2011); Dan Leonard, profesor de engleză (2013); Roşca Emilia Elena, profesor de limbă franceză, Székely Géza, profesor de arte plastice (2014); Tellmann Jenő, profesor de fizică și Todor Gabriela, profesor de violoncel (2015).

M. T.