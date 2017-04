Noi investiţii edilitare în comuna Căşeiu

În comuna Căşeiu edilii au pregătit din timp lucrările ce vor fi realizate în acest an.

Când am poposit, la mijlocul lunii inanuarie, în localitatea din vecinătatea municipiului Dej, primarul Silviu Boldor deja ne creiona câteva dintre obiectivele preconizate a fi realizate în cursul anului 2017. Zilele trecute, când am trecut din nou pragul primăriei, edilul-şef ne aştepta cu lista investiţiilor planificate pentru perioada următoare. Iată ce cuprinde lista respectivă: anexă corp B – Primăria Căşeiu, actualizare PUG, construire capelă în cimitirul Căşeiu, extindere sistem de canalizare ape uzate în satul Coplean, modernizare drumuri şi străzi în Căşeiu, amenajament pastoral, modernizarea drumului comunal 5 Sălătruc – Leurda, amenajare teren de sport în satul Rugăşeşti. Sunt doar câteva dintre cele mai importante lucrări ce vor fi executate în acest an.

Asta nu înseamnă că gospodarii comunei nu mai au şi alte proiecte. Chiar în ziua deplasării noastre, peste 30 de cetăţeni lucrau la amenajarea spaţiilor verzi şi curăţirea şanţurilor de pe marginea şoselei naţinale Dej – Baia Mare. Vor fi amenajate şi drumuri de hotar, aşa cum se procedează mai nou în comunele judeţului nostru (peste tot primarii se laudă cu astfel de iniţiative). În privinţa şcolilor şi grădiniţelor, comuna Căşeiu stă bine: în ultimii ani toate clădirile au fost reabilitate şi modernizate. La fel s-a procedat şi în cazul căminelor culturale. La Căşeiu şi Rugăşeşti au fost amenajate centre de informare turistică, cu o bogată activitate de valorificare şi popularizare a tradiţiilor istorice, turistice şi populare din cele 10 sate componente ale comunei. Sunt fapte concrete, rodul muncii depuse de edilii comunei, dar şi de populaţia satelor.

Zilele trecute, în hotarul comunei Căşeiu deţinătorii de animale acţionau la curăţirea păşunilor naturale, iar în luna mai efectivele de bovine şi ovine vor ieşi pe aceste suprafeţe. Totul depinde de condiţile meteorologice din perioada următoare. Deocamdată, temperaraturile reci mai dau bătăi de cap crescătorilor de animale, din zonă.

SZ.Cs.