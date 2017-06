Noi documente privind legăturile lui Eminescu cu tinerii din Transilvania

De ziua Eminescului, simbol al demnităţii naţionale şi al valorilor româneşti în lume, ne întoarcem de fiecare dată spre patrimoniul documentar care informează cu date extrem de precise trecerea lui Eminescu prin Transilvania şi legăturile lui de suflet cu românii de aici, transilvănenii dând procentul cel mai mare de prieteni pe care i-a avut poetul de-a lungul timpului. Să amintim doar faptul că debutul său s-a făcut prin revista „Familia” a lui Iosif Vulcan, că dascălul său de literatură, Aron Pumnul, venea şi el din Transilvania şi că i-a insuflat interesul pentru Mica Romă a Blajului, că turneele sale teatrale, în care a îndeplinit funcţii de sufleur şi actor, l-au pus în legătură cu anumite societăţi de lectură şi cu publicul lor, inclusiv cu cea a studenţilor români de la universitatea din Budapesta, „Petru Maior”, care i-a solicitat colaborarea la unul din almanahurile în pregătire. O etapă cu mare acţiune formativă a jucat în viaţa lui perioada vieneză, când a devenit membru al societăţii „România Jună”, împreună cu care a propus organizarea sărbătoririi lui ?tefan cel Mare la Putna şi un congres studenţesc al tuturor tinerilor aflaţi la universităţile dinafara graniţelor ţării. Să nu uităm că tot în Almanhul societăţii „România Jună” i-a apărut textul „Luceafărului”, opera sa de maturitate, cu ecou internaţional prelungit.

Pe lângă aceste amănunte biografice figurând cu demnitate în biografia eminesciană, recent am avut şansa să descopăr şi câteva lucruri noi, puţin bănuite până la ora de faţă. E vorba de arhiva Societăţii literar-bisericească „Alexi-Şincai” de la Seminarul Teologic greco-catolic din Gherla, înfiinţată în toamna anului 1869, care după aprobarea statutelor în anul următor a înfiinţat revista manuscrisă „Steaua mării”, cu scopul publicării „operatelor” citite de membrii ei în cadrul şedinţelor societăţii. Revista porneşte la drum cu un motto inspirat „Nu sabia, ci peana susţine o naţiune”, în timp ce pe prima pagină a protocolului din 1870 a fost ales versul lui Andrei Mureşanu „Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n simţiri!” Cert este că revista, în lipsa unei cenzuri oficiale, îşi va menţine un grad foarte ridicat de combativitate civică şi de educţie în spirit naţional, conducătorii societăţii căutînd pe cât posibil să ia legătură directă cu fruntaşii cei mai de seamă ai ştiinţei şi culturii române, cu redactorii principalelor gazete româneşti, spre a obţine trimiterea lor gratuită sau cu un preţ redus. În această confrerie de preocupări, ei primesc un ajutor nepreţuit de la Iacob Negruzzi, care le trimite toată seria „Convorbirilor literare”, de la Haşdeu, care le expediază principalele reviste pe care le redactează, de la Academia Română şi de la alte foruri şi instituţii din ţară, dar şi din Transilvania (T. Cipariu, G. Bariţiu, Iosif Vulcan, Gr. Silaşi, Visarion Roman, S. Mangiuca, Al. Roman, Ioan Slavici, Aurel Mureşeanu, N. Fekete Negruţiu etc.). De remarcat că pentru procurarea ziarului „Timpul”, ei se adresează redactorului acestuia, M. Eminescu, mulţumindu-i mai întâi pentru faptul că în anii anteriori au primit gratuit ziarul, având astfel onorul ca Societatea să fi fost „ajutată în progresarea ei, şi cu naltul sprijin al acestei redacţiuni”. Reproducem consemnarea expedierii scrisorii de solicitare a ziarului, pe care bibliotecarul societăţii „Alexi-Şincai” i-a adresat-o poetului, în calitate de redactor, aşa cum a fost ea transcrisă în Protocolul Societăţii la 9 martie 1881. Iată textul: „La 9 martie 1881 am trimis două epistole: una la „Timpul” din Bucureşti, în care l-am rugat pe dl redactor să ne înprospete în memorie scrisoarea noastră de dato 26 oct. 1880, adăugând că dacă nu ne-ar fi trimis gratis ziarul numit, atunci ar fi fost superfluă rogarea noastră, un argument bun ne serveşte spre clarificare şi acela, ca parte, noi l-am folosit întotdeauna, rugând în fine să nu ne ieie în nume de rău aceste şi mulţumindu-i pentru bunăvoinţa din trecut, ce se atinge de venitoriu dacă nu mai are în gând a da nimănui gratis foaia, se trage dungă neagră şi preste noi etc.” Deoarece ziarul „Timpul” li se părea important pentru dezbaterile politice furnizate, preşedinteele Societăţii, Sim.P. Simion şi notarul ei, Ioan Coza, revin la 6 noiembrie 1883 cu o nouă adresă către redactorul „Timpului”, în care scriu următoarele: „Prea stimate Dle redactor, Societatea noastră literar-bisericească Alexi-Şincai, care se bucură de multe jurnale, atât literare cât şi politice, într-un şir de ani avu norocul de a fi ajutat şi încă nu puţin în progresarea ei şi cu naltul sprijin a acestei redacţiuni. Am regretat încă şi regretăm mult şi astăzi lipsa pe care noi, membrii soc|ietăţii| „Alexi-Şincai” adânc o simţesc. Subscrişii deci, rogându-vă în numele acestei societăţi| să binevoiţi a nu ne lipsi nici de aci înainte de călduroasa-vă sprijinire, cu care ne-aţi onorat până acum, sperăm că nu ne veţi respinge cererea, cu atât mai vârtos că finanţele noastre, dorere!, sunt destul de debile spre a ne putea prenumera un atare jurnal preţuit. Primiţi, prea stimate Dle Redactor, expresiunea setimentelor de naltă stimă şi recunoştinţă ce vă păstrează Soc|ietatea| „Alexi-Şincai”. Gherla, 6 nov. 1883. Cu deosebită stimă, Sim.P. Simion, preşedinte, Ioan Coza, notar.”

Dar ceea ce este şi mai revelator este că în inventarul cărţilor bibliotecii gherlene pe care îl găsim în aceeaşi arhivă figurează la nr. 542 volumul lui Mihai Eminescu, Poezii, volum editat în 1883 de Titu Maiorescu. La rubrica „provenienţă” ni se specifică apăsat „Donaţie de autor”, ceea ce schimbă dintr-o dată datele problemei, întrucât în nicio bibliotecă din Transilvania nu ne mai întâlnim cu o asemenea menţionare. Faptul că Eminescu a făcut o donaţie cu totul specială pentru biblioteca Societăţii teologilor gherleni reprezintă un unicat în analele raporturilor poetului naţional cu tineretul universitar din Transilvania. Desigur, donaţii de cărţi a mai făcut poetul şi cu alte ocazii. Astfel, în sejurul de la Blaj, când s-a împrietenit cu seminaristul Filimon Ilea, tânărul Eminescu i-a donat o carte, scriindu-i şi câteva versuri pe una dintre pagini. A mai donat o carte Societăţii teologice din Viena, lucru semnalat de Elie Dăianu în inventarul pe care l-a închinat societăţii „Salba”. Faptul că el recidivează acum la 1883 se datorează poate şi bunelor raporturi pe care Societatea studenţilor gherleni le-a avut cu membrii Junimii, cu T. Maiorescu, Iacob Negruzzi, Vasile Pogor, cărora li se reproduc anumite texte în paginile revistei, apreciindu-se totodată contribuţia acesteia la promovarea programului junimist. Iată ce scria în 1889 preşedintele Societăţii de atunci, Nicolae Fekete Negruţiu, privitor la însemnătatea curentului junimist pornit de T. Maiorescu: „În această Direcţiune au lucrat literaţi români la anul 1860, adecă opt ani după apariţia celei dintâi colecţiuni de poezii populare a lui Alecsandri. În acest timp Titu Maiorescu, Negruzzi şi alţi bărbaţi însemnaţi, considerând schimbările pe care le-a pornit poporul în limba sa în decursul atâtor veacuri de când s-a depărtat de imperiul roman şi dând importanţă nu numai rădăcinii, ci şi formei şi naturii cuvintelor, s-a format aşa numita „Direcţiune nouă” în dezvoltarea limbei române contra direcţiunii vechi şi bazată pe graiul viu al poporului, scos din doinele, horele şi legendele, basmele şi poveştile care se află în gura poporului”. Astfel de aprecieri sunt reluate în articolul Câteva cuvinte asupra însemnătăţii cântecelor populare, subliniind faptul că Junimiştii au respins curentul etimologic în scrierea limbii române, înlocuindu-l cu unul mai adecvat, bazat pe modul de vorbire al poporului şi lansând ideea culegerii materialului folcloric, care s-a şi publicat în număr mare în paginile revistei. Lui Iacob Negruzzi i se oferă o diplomă specială de „membru donator”, ca şi lui Alecsandri de altfel, marcând un pas mare înainte spre modernizarea scrisului şi a gândirii tinerelor generaţii. Iar în cadrul acestui curent junimist, Eminescu e preţuit şi venerat cum se cuvine.

