Nimeni nu mai respectă legea în ţara asta?

Preşedintele României, Klaus Iohannis are încă ezitări în a pune în aplicare decizia Curţii Constituţionale cu privire la revocarea Laurei Codruţa Kovesi din fruntea Departamentului Naţional Anticorupţie. Deşi membrii instanţei de contencios constituţional au explicat foarte clar ce are de făcut preşedintele în acest caz, Klaus Iohannis se încăpăţânează să amâne tot mai mult tranşarea cazului Kovesi. În schimb, şeful statului şi-a făcut timp, într-o zi de week-end, să anunţe că doreşte să candideze pentru un nou mandat la funcţia supremă în stat. Aceasta pare a fi prioritatea pe care preşedintele statului o are în această perioadă. Este clar că interesul fostului primar de Sibiu este doar de a-şi pregăti terenul pentru a câştiga un nou mandat de preşedinte şi nicidecum să rezolve conflictul instituţional pe care îl are cu ministrul Justiţiei, fapt constatat de Curtea Constituţinală. Însă, după cum se poate vedea, momentul lansării anunţului privind intenţia de a candida pentru un nou mandat la funcţia de preşedinte al Românie nu a fost ales întâmplător. Anunţul a venit într-o perioadă cu mari frământări în societatea românească, generate de politica actualei coaliţii de guvernare vizavi de legile Justiţiie.

De fapt, această politică a PSD şi ALDE referitoare la Justiţie nu este altceva decât o continuare a planului început încă din ianuarie 2017, odată cu adoptarea celebrei Ordonanţe 13, care a scos în stradă sute de mii de oameni. Fără a părea că a înţeles ceva din acele evenimente, guvernanţii au anunţat – prin vocea lui Liviu Dragnea – că sunt dispuşi să renunţe la discutarea în Parlament a legilor privind Justiţia, ba chiar susţin că “această abordare procedural corectă în Parlament s-a dovedit că a fost una greşită” şi că vor aborda alte soluţii pentru modificarea legilor – formulare ce ar putea însemna o nouă Ordonanţă 13 sau asumarea răspunderii. Mai mult, PSD şi ALDE au ales să ignore criticele aduse modificărilor legislative de Consiliul Superior al Magistraturii, de parcă instituţia respectivă nici măcar nu ar exista.

Aşa că nu este de mirare că, în tot acest timp de dispute şi frământări, o parte dintre cetăţenii ţării au ocupat strada pentru a-şi manifesta nemulţumirea faţă de cei care ne conduc, şi-au înstalat corturi în pieţe, şi afişează o lozică extrem de sugestivă privind la modul în care înţeleg să respecte ordinea: “Când nedreptatea devine lege, nesupunerea devine obligatorie’’.

În aceste condiţii, în care legile sunt sfidate de persoane cu funcţii importante în stat, iar cei care protestează îndeamnă pe faţă la nesupunere civică, nu este exclus să vedem că şi alte grupuri sociale sau chiar etnice să anunţe că nu mai vor să mai respecte Constituţia acestei ţări.

Cosmin PURIŞ