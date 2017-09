Nicoară vrea să salveze Clujana cu comenzi de încălţăminte pentru Armată şi MAI

Articol scris in POLITICA

Senatorul PNL Marius Nicoară îi solicită primului ministru Mihai Tudose, prin intermediul unei interpelări parlamentare, să găsească soluţii astfel încât fabrica de încălţăminte Clujana să furnizeze încălţăminte pentru structurile Ministerului de Interne şi ale MApN. Nicoară spune că societatea Clujana se confruntă cu o situaţie financiară extrem de gravă iar o colaborare cu Ministerul de Interne şi MApN ar permite redresarea acesteia.

‘’Am făcut o interpelare către domnul prim ministru Mihai Tudose în care povestesc situaţia Clujana, tradiţia sa, şi solicit sprijin pentru ca la Clujana să se poată face echipamente, respectiv bocanci pentru armată, pentru jandarmerie. De ce să cumpărăm din alte părţi, când la Clujana se pot face la preţuri foarte bune, la calitate foarte bună? Pentru că – arătam în materialul trimis în această interpelare – Clujana a lucrat şi pentru armata SUA. De asemenea, am mai adresat o întrebare domnului ministru al Apărării, Mihai Fifor’’, a afirmat Marius Nicoară.

El a mai spus că prin acţiunile sale încearcă să sprijine ’’Clujana’’, care are în prezent datorii care se ridică la 13,9 milioane de lei.

‘’Încerc să obţinem sprijin pentru salvarea Clujanei. Nu cerem bani, cerem comenzi’’, a subliniat Marius Nicoară. În acets context, senatorul clujean îi cere primului ministru să precizeze care este stadiul colaborării dintre societatea Clujana cu MAI şi MApN în vederea realizării unui contract pentru dotarea Armatei Române, a Jandarmeriei şi a celorlalte forţe subordonate pentru dotarea cu încălţăminte NATO. Fabrica de încălţăminte ’’Clujana’’, care este deţinută în proporţie de peste 90% de Consiliul Judeţean Cluj, a fost înfiinţată în anul 1911 de familia Renner, sub denumirea de ’’Fabrica de Piele Fraţii Renner & Co’’. După primul război mondial, a devenit societate pe acţiuni, schimbându-şi denumirea în “Dermata” şi devenind cea mai mare fabrică de încălţăminte din România. A fost confiscată de guvernul comunist în 1948 şi redenumită în “Fabrica de încălţăminte Janos Herbak”, apoi “Fabrica de Pielărie şi încălţăminte Cluj”, iar în final “SC Clujana SA”. În 1948 a fost naţionalizată de guvernul comunist. În anii ’80 fabrica ajunge cea mai mare de acest gen din estul Europei. Avea 8.000 de angajaţi, cu secţii proprii de tăbăcărie, fabrici de tălpi, de încălţăminte şi articole din cauciuc. După revoluţie, fabrica a decăzut, a intrat în faliment în 1999, dar în 2005 producţia a fost reluată, cu o singură secţie, în care munceau 35 de angajaţi.

C.P.