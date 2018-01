Need Tour propune un charter de week-end spre Antalya

Operatorul turistic Need Tour a anunțat, luni, inaugurarea unei curse charter spre Antalya, care va fi operată de compania aeriană Atlas Global, în fiecare sâmbătă, începând din 2 iunie.

Compania Need Tour, care s-a lansat pe piaţa românească anul trecut, estimează că în acest an peste 12.000 de români vor ajunge în Turcia prin cele patru curse charter, care vor fi operate săptămânal din Cluj-Napoca, Bucureşti, Oradea şi Suceava. De remarcat că charterul care va decola din Cluj-Napoca dispune de 216 locuri, capacitate mult superioară zborurilor de pe celelate aeroporturi. Compania, care este specializată în incoming în Antalya, Kusadasi, Bodrum şi Marmaris, mai apreciază că va vinde pe piaţa din ţara noastră peste 3.000 de pachete turistice individuale. Estimările se bazează şi pe atracţia reprezentată de Need For Fest, un festival de muzică şi divertisment, care se desfăşoară între 30 aprilie şi 7 mai, într-un resort de lux din Belek, unde vor fi prezenţi, alături de Julio Iglesias Jr., şi patru artişti români.

“Anul acesta vom pune accentul pe vacanţele în familie, astfel încât părinţii şi copii să aibă parte de un tratament special. Majoritatea hotelurilor pe care le recomandăm au angajat animatori care vorbesc limba română, şi asta înseamnă că micuţii se vor putea juca în voie în zonele de distracţie, grădiniţe sau parcuri şi vor putea lua parte la ateliere creative, spectacole sau cinema, atâta timp cât părinţii se vor relaxa la plajă sau piscină” spune Aytac Acikgoz (foto stânga), co-fondator al companiei şi director de dezvoltare Need Tour România.

Inflaţie de chartere turistice în 2018

Până în prezent, Aeroportul “Avram Iancu” a anunţat zboruri către 12 destinaţii turistice din 5 ţări (Egipt, Grecia, Spania, Turcia şi Tunisia), cea mai frecventată rămânând Antalya (7 zboruri / săptămână). Pentru comparaţie, să amintim că în vara anului trecut au fost operate zboruri turistice către 10 destinaţii din 4 ţări (Turcia, Grecia, Spania şi Egipt). Zborurile vor începe mai repede ca anul trecut, în 31 martie, cu cursa spre Palma de Mallorca (Spania), urmat în 4 aprilie, de charter-ul către Hurghada (Egipt), două dintre noutăţile din acest an fiind cursele spre Sharm El Sheik (lunea, între 11 iunie şi 24 septembrie) şi Monastir (miercurea, între 13 iunie şi 18 octombrie).

Aeroportul va avea două porţi noi pentru pasageri

Iuliu Pop (foto dreapta), directorul operaţional al Aeroportului a firmat că, pentru a face faţă numărului în creştere de pasageri, trebuie îmbunătăţite mai multe aspecte ale activităţii. “În 2017 am avut 2,69 milioane pasageri, o creştere de 43%. Ne bucurăm de rezultat, dar mai sunt şi multe de făcut, atât din punct de vedere al creşterii personalului, cât şi al îmbunătăţirii facilităţilor oferite pasagerilor. Nu este nici un secret, în cursul anului trecut am avut unele constrângeri din punct de vedere al locurilor de parcare şi al facilităţilor oferite pasagerilor. La intrarea în programul de vară vom asigura operarea a două noi porţi de îmbarcare a pasagerilor”, a spus Pop.

Prezent la acest eveniment, cum rareori se întâmplă, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, s-a referit la creşterea importanţei Clujului ca destinaţie turistică. “Clujul devine tot mai mult şi un centru de referinţă în domeniul turismului. Pe de-o parte, numărul turiştilor care vin în Cluj-Napoca creşte an la an, iar pe de altă parte avem o creştere exponenţială a clujenilor şi a transilvănenilor care călătoresc din acest puternic centru de referinţă în materie turistică, un hub de legătură pentru cele mai importante destinaţii de turism”, a apreciat Emil Boc.

