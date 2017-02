Neadoptarea bugetului pentru acest an ţine pe loc cuantumul burselor şcolare

Articol scris in ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

• Deşi bugetul alocat burselor din acest an şcolar se va diminua, bursierii vor primi aceleiaşi sume •

Deşi la nivelul municipiului Cluj-Napoca, numărul bursierilor din învăţământul preuniversitar a scăzut în acest an şcolar, cuantumul burselor rămâne acelaşi ca şi în anul şcolar precedent. Potrivit Legii finanţelor publice nr. 273/2006, „Dacă legea Bugetului de stat nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea exerciţiului bugetar, se aplică în continuare bugetele anului precedent, până la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli neputând depăşi, de regulă, 1/12 din prevederile bugetelor anului predecent, cu excepţia cazurilor deosebite”, se arată în actul normativ.

Cu toate acestea, ţinând cont de faptul că numărul bursierilor a scăzut în acest an şcolar de la 15.634 la 13.101, suma totală aferentă burselor din acest an şcolar diminuându-se astfel faţă de anul şcolar precedent (de la 1.351.540 de lei la 1.126.750 de lei), potrivit proiectului iniţiat de primarul Emil Boc, cuantumul burselor stabilit de municipalitate va fi acelaşi. Astfel, bursierii vor primi şi în acest an aceleiaşi sume, respectiv bursa de performanţă – 120 de lei, bursa de merit – 90 de lei, bursa de studiu – 75 de lei, respectiv bursa de ajutor social – 70 de lei, conform proiectului aprobat de consilierii municipali, întruniţi în şedinţa de marţi a Consiliului Local.

Precizăm că, din referatul proiectului reiese faptul că în semestrul II al anului şcolar precedent au beneficiat de bursă de performaţă 158 de elevi, în timp ce în primul semestru al acestui an şcolar numărul acestora a crescut la 223 de elevi. O creştere semnificativă se înregistrează şi în privinţa beneficiarilor bursei de ajutor social – numărul acestora crescând de la 2.329 la 2.524 de elei. Nu acelaşi lucru evidenţiază proiectul în privinţa burselor de merit şi a celor de studiu, în cazul acestora înregistrându-se scăderi. Astfel, în semestrul II al anului şcolar precedent au beneficiat de bursă de merit 12.235 de elevi, faţă de cei 9.784 de elevi din primul semestru al acestui an şcolar, respectiv 912 de elevi beneficiari ai bursei de studiu, faţă de 570.

Dacă Legea finanţelor publice spune până la aprobarea noilor bugete se aplică în continuare bugetele anului precedent, nu înţelegem de ce suma alocată burselor este mai mică cu 224.790 de lei, cuantumul rămânând acelaşi. Nu mai bine se păstra suma alocată în bugetul anului trecut şi se creştea cuantumul burselor?!

Această părere este subliniată de consilierii locali sociali-democraţi, în opinia cărora cuantumul burselor ar putea creşte. „Considerăm că nu este suficient şi corelat cu nevoile elevilor, acest cuantum. Primăria ar trebui să ia în calcul majorare cuantumului, măcar a burselor de performanţă şi a celor sociale – şi-ar putea permite un mic efort bugetar, tinând cont de faptul că este a treia primărie din România în ceea ce priveşte veniturile. În felul acesta s-ar pute recompensa mai bine performanţa, stimula competiţia şi, totodată să se susţină cazurile sociale”, arată Dan Morar, liderul grupului consilierilor PSD.

Totuşi, rămâne întrebarea: cum va folosi municipalitatea, pentru elevii clujeni, banii economisiţi din burse?

Adriana STUPAR