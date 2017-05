Muzică de film cu Young Famous Orchestra

O seară entuziasmantă, cu muzici memorabile, a oferit, în cel de-al şaselea eveniment concertistic desfăşurat la Cluj-Napoca, tânăra şi entuziasta orchestră simfonică YOUNG FAMOUS, alcătuită din instrumentişti virtuozi reuniţi sub bagheta la fel de tânărului dirijor clujean Vlad AGACHI. Celor amintiţi li s-a alăturat, în seara concertului, dna Irina Margareta Nistor, celebra traducătoare a filmelor care au circulat în clandestinitate, înainte de 1989, de această dată ea realizând traducerea simultană la unele secvenţe din filmele ale căror coloane sonore, devenite celebre, au fost interpretate apoi de orchestră. Cu un Vlad Agachi dezinvolt şi eliberat de orice inhibiţii gestuale sau de comunicare spontană cu publicul, cu o Irina Margareta Nistor „tobă” de informaţie cinematografică şi de picanterii din lumea celei de-a şaptea arte, spectacolul de muzică şi imagine, admirabil sincronizat, s-a desfăşurat în ritm debordant, reeditând maniera novatoare de abordare a concertului simfonic, dezvoltată de Vlad Agachi în producţiile anterioare.

Odată startul dat de genericul 20th Century Fox, iată-ne călătorind pe marele ecran şi sonor prin: Înapoi în viitor (Back to the Future), în acordurile ample ale coloanei sonore compuse de Alan Silvestri, Huey Lewis and the News; Amadeus, cu interpretarea unei simfoniette de Mozart; Robin Hood (cu Kevin Costner), cu tema celebrei piese „Everything I Do, I Do it for You” a lui Brian Adams; Terminal, coloana sonoră John Williams – superb clarinetul solo; Psycho, celebrul film al lui Hitchcock, cu tema cât se poate de sinistră a Preludiului, de Bernard Hermann; Indiana Jones, cu fenomenala muzică a aceluiaşi John Williams, tema Raiders March; Schindler’s List, cu muzica de o sfâşietoare tristeţe, construită de John Williams pe laitmotivul cvintei descendente, în care solo-ul viorii induce durerea unui întreg popor oprimat; filmul Piraţii din Caraibe, cu muzica lui explozivă şi temele antrenante ale lui Hans Zimmer; Harry Potter, cu tema „Bufniţa lui Harry” (John Williams a introdus celesta în ţesătura muzicală, altfel extrem de dificil de interpretat, tocmai pentru a ilustra zborul planat pe curenţii de aer, un zbor ce se traduce prin speranţă, libertate şi înţelepciunea pe care orice tânăr o dobândeşte mergând la şcoală…; La vita e bella, muzica lui Nicola Piovani sau tema scherzo-ului foarte dinamic din Star Wars, muzica John Williams. La bis – tema originală compusă de Koji Kondo pentru jocul video Super Mario Bros.

Istorie, destinul unui geniu (Mozart), război stelar, aventură, horror, iubire şi durere – toate ingredientele care pot face dintr-un film o capodoperă. Iar muzica este, trebuie să recunoaştem, un ingredient căruia compozitori inspiraţi precum cei de mai sus îi pot atribui caratele valorii. Excelentă ideea concertului, fericită realizarea!

Deschiderea specială către public şi bucuria de a face muzică de calitate, cu trimitere spre toate gusturile şi vârstele – iată cheia succesului pentru dirijorul Vlad Agachi şi Young Famous Orchestra.

