Muzeul de Artă Cluj – Napoca. Vernisaj Sorina (pictură) şi Leontin Ţibacov (ceramică instalaţie)

marţi, 20 februarie, 18. 00

În opera sa artista porneşte de la combinarea unor motive vizuale, tuşe generoase de culoare, fragmente de fizionomii şi text pentru a dilua mesajul discret transmis prin titlurile fiecărei lucrări. Este vorba despre o alchimie a trăirilor şi a senzaţiilor vizuale ce invită privitorul la reflecţie şi dialog mental cu opera. Lucrări, precum seria Selfie, aduc în discuţie problema narcisismului şi a autoreflectării, subiecte dezbătute de generaţii de artişti ce au încercat să soluţioneze atât relaţia artistului cu propria persoană cât şi imaginea sa socială. Probabil o sursă de inspiraţie pentru Sorina Ţibacov sunt autoportretele lui Andy Warhol din 1978 (102.6 x 102.6 cm, Dia Center for Arts, New York), respectiv cel din 1981 (96.5 x 96.5 cm, Ronald Feldman Fine Arts, New York) în care artistul experimenta metodele plastice şi libertatea dată de tehnica fotografiei. Selfie 1 însă, merge dincolo de o simplă reinterpretare fotografică, introducând culoarea ca element esenţial al exprimării artistice.

În seria de lucrări expuse la Cluj-Napoca, artista provoacă publicul la introspecţie în faţa operelor sale, urmărindu-se un dialog deschis şi activ cu pictura şi spaţiul expoziţional. În acest context, instalaţia ceramică a domnului Leontin Ţibacov va acompania mesajul artistei într-un mod alternativ de exprimare plastică. Mesajul său va fi transmis prin intermediul unei instalaţii ce îmbină acurateţea oglinzii şi a fotografiei cu precizia şi preţiozitatea ceramicii. Artistul apelează la privirea observatorului ce sugerează tema generală a expoziţiei denumită generic «EGO» ce se doreşte un dialog imaginar între privitor şi cel privit.

Sorina Ţibacov s-a născut la Bârlad desăvârşindu-şi educaţia artistică la Academia de Arte de la Iaşi, secţia de pictură. Este membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România începând cu anul 1986. Printre cele mai notabile expoziţii ale sale se numără expoziţia personală de la Casa de Cultură Belgo-Română « Arthis » şi Palatul Parlamentului European de la Bruxelles, Muzeul Brukenthal de la Sibiu şi frecventele prezenţe pe simezele Galeriilor de Artă a Uniunii Artiştilor Plastici.

Leontin Ţibacov s-a născut la Simeria şi a urmat cursurile Academiei de Arte „N.Grigorescu” din Bucureşti la secţia de Arte Decorative. Cele mai notabile expoziţii ale sale s-au desfăşurat la Muzeul Brukenthal de la Sibiu, Palatul Parlamentului European şi Casa de Cultură Belgo-Română de la Bruxelles, precum şi cele din spaţiile expoziţionale ale Uniunii Artiştilor Plastici. Actualmente este profesor la Liceul de Muzică şi Arte Plastice din Alba Iulia.

Vernisajul expoziţiei va avea loc în prezenţa artiştilor Sorina Ţibacov şi Leontin Ţibacov şi a curatorului expoziţiei, Oliv Mircea, critic de artă.