Muzeul de Artă Cluj – Napoca. Salonul Anual de Artă al UAP, Filiala Cluj. Creaţia artistică, acest dar sfânt pentru omenire!

Articol scris in CULTURA

Putem vorbi fără să greşim cu nimic, despre un brand solid, numesc aici Şcoala Clujeană de Arte Frumoase, brand recunoscut naţional şi internaţional. Putem vorbi din nou despre artişti plastici încercaţi, dar şi despre tineri dinamici şi ambiţioşi în a se face cunoscuţi. În fine, putem vorbi despre o reprezentativitate a tururor domeniilor artei plastice, pictură, sculptură (lemn, metal, piatră), grafică, arte decorative, design textil şi vestimentar, tapiserie, ceramică şi sticlă, artă religioasă, tehnicile de expresie fiind variate, bine stăpânite însă.

Un Salon Anual de Artă are şi nu avantajele lui. Artistic, avantajul este cel al unei panorame, al unei radiografii a şcolii clujene la final de 2017, reprezentată de data aceasta de peste 70 de creatori. Fiecare lucrare în parte, şi sunt aproape 200, are o istorie proprie, interesează prin tema abordată şi prin tehnica folosită.

Care este dezavantajul atunci? Mă refer strict la ediţia decembrie 2017, una care organizatoric lasă de dorit. Lucrările de pictură sunt îngrămădite, mai ales cele din sala ‘Expoziţii temporare’, anulîndu-se reciproc. Nu există deloc o ordine în dispunerea tablourilor pe pereţi, în detrimentul lucrărilor, artiştilor şi privitorilor. Ca să fiu sincer, nu rămâi mai cu nimic la finalul vizitării sălii, un amalgam de lucrări şi atâta tot. Apoi, încă un dezavantaj este cel al intrării în Salonul Anual cu lucrări de acum un an, doi sau chiar trei ! Afirmaţia se suţine plenar, chiar şi în 2017, unii artişti preferând să expună lucrări mai vechi. Şi afirm acest lucru ca unul ce parcurg Salonul Anual nu de azi şi nici de ieri. Este însă trist, iubitorii de frumos aşteptând mereu ceva nou, ceva inedit. Şi un autor care se respectă şi îşi respectă vizitatorii, ar trebui, moral în primul rând, să se prezinte cu lucrări de dată recentă. Nu dau exemple, am un gust amar, cel al unei devălmăşii observată nu numai de mine, ci şi de mulţi alţii, , chiar şi de unii artişti.

Nu am să dau numele tuturor expozanţilor ediţiei 2017. Mă voi rezuma la ceea ce mi-a plăcut în mod deosebit, ceea ce poate place şi altora. Am în vedere lucrările semnate de Daniel Pop (Ro2017, o reîntoarcere la Nicolae Grigorescu şi al său Car cu boi), Gheorghe Codrea (două superbe icoane), Eugen Moritz (Prea tânăr pentru moarte, prea tânăr pentru a fi superman, pictura flamandă rămâne un reper pentru mulţi), Ion Antoniu (Omagiu adus lui Ovidius Publius Naso la 2000 de ani de la moartea sa), Valovits Laszlo (portretul Papei Francisc), Ioana Popa (Searching for a Shadow, reîntoarceri artistice în Piaţa Unirii), Ioan Sbîrciu (Călăreţ în amurg; figura celebrului Don Quijote este vie în amintirea tururora), Radu Pulbere (Grădinarul), Andrei Şchiopu (Meditaţie), Mariana Bojan (Sinistraţii), Vasile Pop (Compoziţie), Gavril Gavrilaş (Pomul lui Eminescu), Adrian Tarţa (Peisaj), Nagy Endre (Masa pictorului), Manuela Botiş (Crini din Kefalania), Marcel Munteanu (Peisaj de iarnă), Octavian Cosman (Unde sunt zăpezile de altădată, Toamna cu zaţ de melancolie), Mihai Chiseliţă (Natură statică), Călin Anton (Amintiri spre sfârşit), Floarea Boldur (Catharsis), Cristina Marian (Eardrum), Teodor Botiş (Dealurile copilăriei, Colţ de atelier), Radu Moraru (Muntele ars; metal), Kolozsi Tibor (Poesis; metal), Ovidiu Guleş (Înţelepciune), Liviu Mocan (Mielul lui Dumnezeu), Suba Laszlo (Madona; lemn); Anca Pia Rusan (Algoritm), Clara Livia Tudoran (Ferestre), Corina Horvath Bugnariu (ADN transilvan; tapiserie), Liliana Moraru (Pastel), Ioan Horvath Bugnariu (Vox Populi; grafică), Ovidiu Tarţa (Peisaj), Ioachim Nica (Toamna), Agoston Arpad (Şi îngerii cad, Paznicul memoriei), Elena Basso Stănescu (Lumină ascunsă; tapiserie), Vasile Săraci (Treaptă spre minunea Învierii), Emil Moritz (Jean – Michel Jarre : Les chants magnifique), Iordanka Cioti (Reverii bizantine), Ileana Crăciun (Gemeni), acestea din urmă în sala ‘Universală’.

Artistic, Salonul Anual al UAP – Filiala Cluj este o reuşită, repet, doar artistic vorbind. Păcat că artisticul este anulat de un mod dezastruos de dispunere a lucrărilor, de îngrămădire a lor. Un semn că ediţia 2018 trebuie gândită într-un cu totul alt mod, numai şi numai în avantajul creaţiei artistice, acest dar sfânt pentru omenire!

Demostene ŞOFRON