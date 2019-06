Muzeul de Artă Cluj – Napoca

Portrete ale artiştilor la tinereţe. Semnificaţia interioară a lucrărilor

Expoziţia Absolvenţilor U. A. D. este la cea de a 19 – a ediţie, o veritabilă surpriză. Una la care îşi aduce contribuţia, locul ales, spaţiile generoase ale Muzeului de Artă, spaţii primitoare, calde, plăcute. Spaţiu care a dus la o selecţie riguroasă a lucrărilor, alta decât în anii anteriori. Dar o selecţie în care a primat calitatea lucrărilor, nu multe dar bune şi chiar foarte bune, lucru valabil pentru toate departamentele artistice. Plusul evenimentului l-a adus melanjul artelor plastice cu dansul, tinerii balerini ai Fundaţiei Simona Noja ridicându-se la nivelul momentului. La urma urmei, am fost şi suntem în faţa tinerilor care vor fi seniorii de mâîne ai Clujului.

Secţiile şi – au împărţit spaţiile. Muzeul a devenit astfel depozitarul lucrărilor de la pictură, sculptură, grafică, conservare – restaurare, design textil, ceramică – sticlă – metal, foto – video, în timp ce Mansarda Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei este gazda absolvenţilor de la design.

Am parcurs expoziţiile tinerilor, mulţi cunoscuţi mie din manifestări expoziţionale anterioare. Dacă e să amintesc a nume, atunci voi începe cu pictura: Costel Chiţimuş, Călin Ştefan Dumitraşcu, Ovidiu Bar, Mircea Ardeleanu, Tincuţa Marin, Ionela Blaj, Daniel Fodor, Alina Nicoleta Mureş, Taisia Corbuţ, Vocihita Sadovnic, Reti Ors Tamas * sculptură: Alexandru Smuczer (“Memoria Spaţiului”), Heidi Tradnik (“Stări de spirit”); Ionela Pop (“Herbarium”), Alondra Miyodici (“Colours of Life”), Daniel Ciontoş (“Metamorfoză”), Zolyomi Izabella (“Corpus”) * conservare – restaurare: Andrei Melen (panourilor cu rocaille, colecţia Muzeul Mitropoliei Cluj; icoană de la 1752), Damian Adam (restaurare – conservare, Biserica Mănăştirii Suceviţa şi Biserica Mănăstirii Bogdana), Tudor Socaciu (vas ceramic din epoca bronzului), Crina Cozma (vas ceramică excavat din situl Pecica), Eleny Cociorvă (vas ceramic din perioada neolitică), Maica Fausta – Florentina Pană (restaurare – conservare a picturii în tempera pe suport lemn “Maica Domnului Hodrighitia şi Proorocii”), Alin Şerban (vas tip fructieră) * foto/video: Samogyi Robert (“Melting Pot”), Luciana Vulea (“Antropomorpos”), Bogdan Bolcă (“Diminuarea personajului”), Radu Ciupa (“The Search of Beauty”), Oana Marian (“Evoluţia corpului balerinilor”), Melisa Rodilă (“Feminism şi Feminitate”), Narcis Sârb (“Sexualitatea în fotografia comercială a secolului XXI”), Paul Iordache (“People and Technology”), Lina Roşca (“Sequences”) * design: Amanda Maier (“Fragments of Time”), Sabrina Apostu (corpuri de iluminat), Anita Tincău (Coffeee Table), Iarina Chesea (“Sâmburele”), Natalia Lazurică (“Lucruri”), Teodora Bota (“Microlab”), Gyopar Hanna (“On My Way to Wabisabi”, bijuterii) * ceramică – sticlă – metal: Sorina Bumb , Ioana Benţea Vanessa Iancu Sângenzia * grafică: Corina Ţiclea, Roxana Morar, Horaţiu Coman (grafică de carte, “Bona Fide”), Andreea Hoha (grafică de carte , “Zestrea”), Gabriela Aruncutean (grafică de carte, “The Quest of Amelie”), Anca Elena Movilă (“Artist&Sykes”), Evelina Grigorescu, Maria Vizireanu (“Magie între două lumi”, carte), Maria Şetfana Diaconu (“Submarine”), Ioana Costea (“Wite Star Tarrot”), Oana Neag (“Dragul meu oraş”, cartoline).

Voi reveni cu materiale asupra Expoziţiei Absolvenţilor (artişti şi lucrări) şi în zilele următoare. Motivul este unul, calitatea lucrărilor. Cu o subliniere care se impune, majoritatea absolvenţilor reuşesc şi integrarea pe piaţa forţei de muncă, mulţi încă studenţi fiind.

Cele văzute m-au dus cu gândul la cele postulate de Aristotel: “Scopul artei nu este să reprezinte aparenţa exterioară a lucrurilor, ci semnificaţia lor interioară”.

Demostene ŞOFRON

Foto Traian NECHITA