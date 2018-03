Municipiul Turda – premiat pentru cel mai bun proiect european de mobilitate urbană durabilă

Articol scris in EVENIMENT

Municipiul Turda s-a clasat pe prima poziţie din Europa în competiţia de proiecte ”Planificarea Mobilităţii Urbane Durabile/Sustainable Urban Mobility Planning-SUMP-Award” organizată de Comisia Europeană, învingând oraşele Manchester (Marea Britanie) şi Milano (Italia). Juriul a acordat premiul întâi pentru „viziunea clară de planificare, strategia robustă de finanţare şi obiectivele măsurabile” de care a făcut dovadă proiectul Municipiului Turda.

Ceremonia de decernare a distincţiilor europene ale competiţiei a avut loc, miercuri, la Bruxelles, primarul Municipiului Turda, Cristian Matei, fiind invitat să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Premiile le-au fost înmânate finaliştilor de comisarul european Violeta Bulc şi de directorul general pentru Mediu, Daniel Calleja.

„Am câştigat! Turda a obţinut locul întâi în competiţia SUMP-AWARDS-Planificarea mobilităţii urbane durabile europene, pentru cel mai bun proiect. A fost o competiţie strânsă, între 2500 de oraşe, în finală ajungând Turda, Manchester şi Milano. În această seară la Bruxelles a avut loc ceremonia în care au fost anunţaţi câştigătorii, iar noi suntem campionii Europei! Mulţumesc întregii echipe! Este un real succes, o foarte mare realizare! Turda este din nou în prim plan la nivel internaţional!”, a declarat, după ceremonie, entuziast, primarul municipiului Turda, Cristian Matei.

Juriul competiţiei SUMP-AWARDS a fost format din experţii în domeniul mobilităţii şi transporturilor: Mojca Balant (Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia), Angelo Meuleman (Taxistop) şi Jörg Beckmann (Mobility Academy).

Premiile pe anul 2017 în competiţia „Săptămâna Mobilităţii Europene” au revenit capitalei provinciei Granada (Spania), capitalei Republicii Cehe, Praga, şi capitalei Austriei, Viena. Pentru prima dată în istoria acestui concurs, Comisia Europeană a acordat distincţii şi unui număr de trei oraşe cu populaţie de 50.000 de locuitori – Igoumenitsa (oraş port din Grecia), Lindau (Germania) şi Tivat (Muntenegru).

Din juriul pentru competiţia „Săptămâna Mobilităţii Europene” au făcut parte Cynthia Bonsignore (International Association Public Transport – UITP), Freya de Muynck (Traject mobility management), Niccolò Panozzo (European Cyclists’ Federation-ECF) şi Robert Pressl (Austrian Mobility Research AMOR).

“Felicitări tuturor câştigătorilor. Prin acţiunile lor, aceste oraşe nu doar creează o Europă mai durabilă, ci îşi ajută locuitorii să se deplaseze într-un mod mai ecologic, sănătos şi plăcut. Sper ca acţiunile lor să ofere inspiraţie şi altora să adere la mesajul central al Săptămânii europene a mobilităţii (EUROPEANMOBILITYWEEK). Mobilitatea durabilă este alegerea potrivită pentru toată lumea”, a declarat comisarul european pentru transport, Violeta Bulc.

Carmen FĂRCAŞIU