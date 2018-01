Municipiul Dej devine, pe zi ce trece, un reper al modernităţii europene

Articol scris in EVENIMENT

Primarul Municipiului Dej, Costan Morar: „Sunt de un deceniu primarul Municipiului Dej, la al treilea mandat”. „Înainte de a prelua acest portofoliu, am fost, patru ani, viceprimar al oraşului. Am experienţă administrativă, pe care o fosesc în beneficiul cetăţenilor pe care îi reprezint. Acesta este scopul meu de când am intrat în administraţie şi mă bucur că sunt persoane, instituţii şi mass-media care îmi apreciază efortul. Problema de fond a celor din administraţie este să facem tot ce depinde de noi pentru ca cetăţenii să fie mulţumiţi de activitatea noastră”, a declarat, pentru cotidianul Făclia, primarul Municipiului Dej, Costan Morar.

În opinia sa, un edil nu poate face întotdeauna lucrurile aşa precum ar dori. „Sunt multe piedici, multe probleme, nenumărate provocări peste care trebuie să treci. Nu poţi dezvolta o comunitate de 40.000 de locuitori, cum este Dejul, fără a accesa fonduri nerambursabile. Acesta a fost scopul meu şi mă bucur că am reuşit să finalizăm, în ultimii 5-6 ani, cu fonduri europene, proiecte de dezvoltare în sănătate, învăţământ, infrastructură şi în spaţiile de agrement pentru dejeni”, susţine edilul şef.

În urmă cu 4 ani, primarul Costan Morar a reuşit să finalizeze două investiţii majore pe linie de învăţământ: la Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”, de 5 milioane de euro şi la Liceul „Alexandru Papiu Ilarian” de 2 milioane de euro. În urma acestor investiţii, Municipalitatea a fost verificată de Curtea de Conturi şi de Agenţia de Dezvoltare Regională.

„Nu am fost penalizaţi cu niciun procent, aşadar am gestionat corect banii din fonduri nerambursabile, am gestionat de nota zece. Nu am dat un leu înapoi nimănui. Am câştigat, astfel, o maximă credibilitate, situaţie care ne-a permis să continuăm investiţiile şi în infrastructura urbană”, arată Costan Morar.

În 2015 a fost finalizat un proiect în valoare de 17 milioane de euro ce a vizat modernizarea a 23 de străzi principale din municipiul Dej. După încheierea proiectului, lucrarea a fost verificată de o echipă de la Bruxelles, investiţia fiind apreciată la superlativ de reprezentanţii acesteia.

„În urmă cu patru ani am finalizat şi o investiţie la Spitalul Municipal care a inclus Ambulatoriul şi şapte cabinete de investigaţii medicale. De atunci, în fiecare an, peste 10.000 de pacienţi au fost investigaţi şi apoi trataţi corespunzător, iar în ultimii 2 ani au beneficiat de servicii medicale peste 30.000 de pacienţi. Lumea este mulţumită de cabinetele medicale, de aparatură, de achiziţiile făcute. În plus, în fiecare an, cu finanţări proprii, din bugetul local, am realizat dotarea Spitalului Municipal şi amenajarea secţiilor medicale aparţinătoare, din oraş. Am achiziţionat un computer tomograf, din fonduri proprii, un aparat radiologic foarte modern, iar în 2017 un aparat pentru depistarea cancerului mamar, în valoare de 800.000 de lei. Vom cumpăra şi un aparat pentru depistarea cancerului la plămân, de asemenea, vom aloca fonduri în cuantum de 200.000-300.000 de euro pentru aparatură medicală şi pentru sistemul de sterilizare specific din Spital. Ne-am dorit o unitate sanitară funcţională, cu aparatura necesară pentru investigaţii, toate secţiile din spital să fie moderne, iar resursa umană să fie cu înaltă calificare, şi am împlinit acest deziderat”, ne spune primarul Costan Morar.

În urmă cu 6-7 ani, Spitalul era pe punctul de a fi desfiinţat. Atât managerul spitalulul cât şi întreg corpul medical au înţeles că sunt necesare eforturi comune, în interesul populaţiei şi au depăşit, cu succes, impasul în care s-a aflat unitatea sanitară. Cultura este esenţială pentru viaţa unui oraş. În urmă cu un an, Municipalitatea a efectuat lucrări de modernizare a Galeriei de Artă, apoi, în toamna anului 2017, a finalizat lucrările de refacere a Casei Municipale de Cultură. „Cu acest obiectiv rescriem istoria oraşului nostru. În urmă cu 132 de ani, pe locul pe care se află Centrul Cultural ”Arta” a fost Teatrul din Dej”, precizează primarul. Sunt zece ani de când clădirea Casei de Cultură, de pe strada George Coşbuc, a fost retrocedată Bisericii Romano- Catolice. „Am reuşit, după intervenţii la Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmului (RADEF), să preluăm Cinematograful „Arta”, în urmă cu patru ani. A urmat investiţia Municipalităţii pentru modernizarea clădirii, iar după inaugurarea mult aşteptată de dejeni, s-au derulat, timp de zece zile, programe culturale cu totul deosebite – spectacole de teatru, de colinde, de muzică populară autentică, sau de folk cu Andrei Păunescu.

În cadrul manifestărilor dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri va fi inaugurată Librăria Municipiului Dej, pe 15 ianuarie, la aniversarea zilei de naştere a marelui poet Mihai Eminescu. Librăria este amenajată în fosta locaţie a Liceului Economic, care a aparţinut de Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu”. Totodată, Municipalitatea a alocat fonduri şi pentru Cinematograful cu proiecţii în 3D şi o Sală Multimedia. Tot pe 15 ianuarie, aici vor fi proiectate filme despre Luceafărul poeziei româneşti. Dejul este un vestit oraş istoric, a împlinit 800 de ani de atestare documentară. „Doresc ca în Anul Centenarului să fie redeschis Muzeul de Istorie. Ceremonia va avea loc pe 24 Ianuarie, de Mica Unire”, relatează, cu mândrie, edilul şef.

Investiţia pentru reabilitarea Muzeului s-a făcut cu bani de la bugetul local. Din punctul de vedere al primarului Costan Morar, esenţială pentru dezvoltatea oraşului a fost transformarea statutului acestuia: dintr-un oraş poluant până în 1989, Dejul a devenit, azi, o staţiune balneară, de agrement, cu mari perspective create prin valorificarea apei sărate. Parcul Balnear Toroc, amenajat după canoane moderne, este, la ora actuală, un centru de agrement de interes naţional şi internaţional. În urmă cu zece ani, Municipalitatea a preluat un proiect doar trasat pe hârtie. Costan Morar l-a convertit într-un proeict fezabil, convins fiind că va obţine o susţinere financiară europeană consistentă: 2 milioane de euro. Investiţia a fost extinsă, în 2017, cu 1 milion de euro. Municipalitatea a elaborat şi un proiect suplimentar, de 5 milioane de euro, pe fonduri europene, pentru extinderea Parcului, situat pe locul unei foste mine de sare, cu beneficii uimitoare pentru sănătate, prin apa sărată în mod natural.

Un alt proiect lansat de echipa primarului Morar vizează Pădurea Bungăr, cu o suprafaţă de 14,5 hectare. Proiectul în valoare de 5 milioane de euro a fost declarat eligibil. În zona centrală a Pădurii, vor fi amenajate terenuri de sport, minifotbal, de tenis de masă, precum şi locuri de joacă pentru copii, un parc de aventură, zone de picnic şi locuri de joacă speciale pentru copiii cu dizabilităţi. În proximitatea Hotelului Elyon va fi amenajată o parcare cu 24 de locuri. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, naziştii au făcut un ghetou în Pădurea Bungăr, unde au fost aduşi peste 7.000 de evrei, deportaţi apoi în sinistrele lagăre de exterminare, construite din dispoziţia lui Hitler. În memoria victimelor naziştilor, Municipiul Dej a ridicat, în 2014, la iniţiativa lui Costan Morar, un monument pentru reculegere, în Pădurea Bungăr. Alte proiecte lansate de edilul Costan Morar: Parc de agrement pe Dealul Florilor – 2 milioane de euro, modernizarea a trei unităţi de învăţământ gimnaziale, grădiniţe şi creşe, o Sală de sport la Liceul ”Constantin Brâncuşi” – tot cu fonduri nerambursabile -, şi un Bazin de înot didactic a cărui realizare este estimată la 5 milioane de euro.

Carmen FĂRCAŞIU