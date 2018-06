Moţiunea de cenzură nu are voturile necesare să treacă

Articol scris in POLITICA

Moţiunea de cenzură nu are voturile necesare să treacă fără ruperea coaliţiei PSD – ALDE, a declarat, marţi, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor.

El a precizat că a avut o întâlnire în cursul zilei cu preşedintele PNL, Ludovic Orban, în care s-a discutat despre moţiunea de cenzură care va fi supusă miercuri votului Parlamentului. O decizie finală va fi anunţată de UDMR miercuri dimineaţă.

“Am avut o întâlnire cu Ludovic Orban. Am discutat un pic despre situaţia politică, am luat-o aşa, foarte sistematic, matematic. Şi am adunat tot ce se poate aduna la un loc, ca să vadă toată lumea, şi el, să văd şi eu cam unde suntem. Maxim 194 – 195 de voturi, dacă nu ţinem cont de nimic. Până la 233 mai sunt multe voturi lipsă. În acest moment, Opoziţia, completată eventual cu o parte dintre minorităţi, nu are şanse să dărâme Guvernul. Am discutat un pic şi despre dacă ar fi, ce s-ar întâmpla după. Sunt 3-4 variante prezentate de Ludovic Orban, de ieşire dintr-o situaţie care eventual după căderea Guvernului ar trebui rezolvată şi cu asta am şi terminat discuţia”, a detaliat Kelemen Hunor la Parlament. Liderul UDMR a menţionat că nu a discutat cu Orban despre programul de guvernare, despre miniştri, despre poziţia de prim-ministru sau despre ce ar trebui să facă cel care vrea să înlocuiască Guvernul. Nu s-a discutat nici despre preşedintele Klaus Iohannis.