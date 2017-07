Monedă aniversară din aur

Articol scris in ECONOMIE

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat că va lansa în circuitul numismatic, începând de marţi, 4 iulie, o monedă din aur dedicată împlinirii a 20 de ani de parteneriat strategic între România şi Statele Unite ale Americii.

Moneda este din aur, cu titlul 900‰, calitate proof, are valoarea nominală de 100 lei, formă rotundă, diametrul de 21 mm , reutatea de 6,452 g şi cant zimțat. Aversul monedei prezintă imaginea Podului de la Cernavodă, reprezentare simbolică a comunicării şi a parteneriatului, inscripţia „ROMANIA”, stema României, valoarea nominală „100 LEI” și anul de emisiune „2017”. Reversul monedei redă o reprezentare parţială a Statuii Libertăţii de la New York şi inscripția ,,PARTENERIATUL STRATEGIC ROMANIA-STATELE UNITE ALE AMERICII-1997”.

Monedele, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însoţite de certificate de autenticitate a emisiunii redactate în limbile română, engleză şi franceză, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central. Tirajul pentru această emisiune este de 250 de monede, iar preţul de vânzare, exclusiv TVA, este de 1.685 lei. Monedele au putere circulatorie pe teritoriul României şi pot fi achiziţionate de la Sucursalele regională BNR Cluj.