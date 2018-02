Modernizarea străzilor – prioritară, în 2018, la Gherla

Articol scris in ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

An de an, edilii municipiului Gherla analizează cu răspundere situaţia străzilor de pe raza oraşului. A devenit o prioritate modernizarea drumurilor şi a trotuarelor. Aşa procedează gospodarii localităţii şi în acest an. În fiecare dimineaţă, la sediul Primăriei are loc o şedinţă de lucru, unde se discută şi acest aspect.

Numai în cursului anului trecut a fost reparat carosabilul pe nu mai puţin de 16 străzi. S-au finalizat lucrările pe străzile Călăraşi, Vasile Lucaciu, Ciocârliei şi 1 Mai (este vorba de lotul 5, fiindcă aşa au denumit etapele de investiţii cei care conduc destinele oraşului). Din lotul 6, grupa 2, sunt aproape finalizate lucrările pe străzile Castanilor, Tudor Vladimirescu, Gării, Izvorului, Gelu, Abatorului, Salciei, Emil Racoviţă, Teilor şi Andrei Mureşanu. Totodată, s-au efectuat reparaţii capitale pe drumul ce duce spre cartierul Băiţa, localitate componentă a municipiului Gherla. Important, ce şi-au propus să facă în 2017 gospodarii Gherlii, au şi realizat. Desigur, pe ici-colo (mai ales în cartierul Băiţa) mai sunt de rezolvat unele probleme, dar şi acestea vor fi terminate în perioada următoare.

În acest an numărul străzilor propuse pentru modernizare aproape s-a dublat. Este vorba de lotul 6, grupa 3 de execuţie, mai precis străzile din zona centrală, unde carosabilul a fost executat cu piatră cubică. Acele străzi aşa trebuie şi refăcute. O grijă în plus pentru executant. Exemple în acest sens le constituie străzile Mihai Viteazu şi Ştefan cel Mare, unde până în prezent s-a circulat foarte greu din cauza gropilor şi a noroiului (în caz de ploaie). Pe lângă acestea două, pe anul 2018 municipalitatea şi-a propus modernizarea unui număr de 24 de străzi. Un adevărat record în ultimii 28 de ani. Printre ele se află şi Piaţa Libertăţii, unde de foarte mulţi ani nu s-a făcut nimic în această privinţă. Doar s-au înmulţit terasele de pe mijlocul străzii.

Prin grija Primăriei Municipiului Gherla, toamna trecută au fost demarate lucrările la modernizarea DC 39 – tronson str. Călăraşi-Sărătura (realizat 25%), drumul care duce spre locul de agrement cu apă sărată, o iniţiativă demnă de toată lauda. În sfârşit, gherlenii (dar şi oaspeţii din alte localităţi) se pot deplasa în condiţii bune la acest loc de tratament, unde valoarea terapeutică a nămolului concurează cu cea de la Techirghiol. Dacă va fi modernizat drumul de acces pe dealul „Brădet”, şi numărul vizitatorilor va creşte. De fapt, asta şi urmăresc edilii oraşului.

SZEKELY Csaba