Ministrul Sănătăţii spune că va milita pentru ca părinţii să fie obligaţi să se informeze cu privire la vaccinarea copiilor

Articol scris in Sănătate

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că va milita pentru ca părinţii să fie obligaţi prin lege să se informeze cu privire la vaccinarea copiilor, iar dacă refuză acest lucru, să plătească o amendă care va finanţa sistemul de sănătate, scrie AGERPRES.

„Părerea mea este că noi trebuie să informăm părintele. Dacă nu doreşte să fie informat, să îl oblig să se informeze. Şi dacă nu doreşte să se informeze, să plătească o amendă, pentru că statul român investeşte bani în tot ceea ce foloseşte individul. (…) Aşa cum statul oferă, şi părintele poate să îmi ofere măcar dreptul de a-l obliga să înveţe. Dar nu am spus niciodată că o să luăm un copil de mână şi o să-l ducem să îl obligăm să se vaccineze. Niciodată nu am spus asta, dar obligativitatea de a se informa voi milita să fie cuprinsă în lege”, a afirmat ministrul într-un interviu la Libertatea live.

Sorina Pintea a mai spus că, dacă există epidemii, categoric un copil nevaccinat nu va fi primit în şcoală, dar nu pentru a-l discrimina, ci pentru a nu-l îmbolnăvi. „(…) În momentul în care eu trimit un copil într-o comunitate unde posibil e o epidemie de rujeolă, de exemplu, şi se îmbolnăveşte, nu tot statul român este făcut vinovat? Acel părinte care nu îl vaccina va spune: «da, dar statul nu m-a obligat, nu a făcut». (…) Trebuie să se informeze”, a adăugat Pintea.

Sorina Pintea a afirmat că s-a exprimat în favoarea vaccinării şi că a fost jignită pe reţele de socializare pentru acest lucru. „M-am arătat pro vaccinare şi am fost foarte jignită pe reţele de socializare. Şi nu înţeleg de ce, pentru că aşa cum cineva are o opinie, şi eu pot să am o opinie şi o spun public. (…) În calitate de ministru al Sănătăţii pot să îmi exprim o opinie fără să fiu jignită”, a subliniat ea.

Ea a dezminţit unele zvonuri potrivit cărora România ar fi achiziţionat vaccinuri din Kazahstan. „Am auzit o poveste foarte ciudată că s-au achiziţionat vaccinuri din Kazahstan… Nici vorbă, nici vorbă, credeţi-mă, există oameni responsabili. Este vorba totuşi de copiii noştri, marea majoritate suntem părinţi”, a mai spus Pintea.

Ea a mai declarat că unul dintre obiectivele mandatului său este elaborarea unui cod de legi privind sănătatea.