Ministrul Agriculturii, Petre Daea: „Eu port tricolorul în suflet”

Articol scris in EVENIMENT

Aproximativ 1.000 de agricultori, mici întreprinzători, localnici de toate vârstele şi jurnalişti l-au întâmpinat, sâmbătă, pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, la Cluj-Napoca, la Expo Transilvania, unde s-a derulat cea de-a cincea etapă a caravanei de informare „Alege oaia”.

Unul dintre fermieri l-a abordat, entuziast, pe ministrul Petre Daea, exprimându-şi gratitudinea pentru cele realizate punctual, până în prezent, de acesta, dar mai ales pentru plata la timp a subvenţiilor. El l-a îndemnat pe ministrul Agriculturii să candideze la funcţia de preşedinte al ţării, fiindcă toţi fermierii îl vor vota.

“Vă salut, dragi fermieri ! Vă salut, dragi crescători de ovine ! Vă salut, dragi clujeni ! Vă salut, dragi români ! Astăzi suntem la al cincilea eveniment din ţară, într-un program pe care l-am gândit împreună. Dumneavoastră mi l-aţi sugerat, dumneavoastră îl susţineţi din punct de vedere al costurilor, dumneavoastră îl veţi continua, cu sau fără ministru (…). Fiecare român şi crescător de animale, de ovine, înţelege că acest program merită să fie pus în practică, nu numai prin această promovare, care este primul pas, ci şi prin realizarea celorlalte elemente care constituie lanţul de câştig şi de bunăstare pentru fiecare”, le-a spus celor prezenţi la eveniment ministrul Petre Daea.

Oficialul guvernamental a apreciat participarea numeroasă şi buna organizare a evenimentului desfăşurat la Cluj-Napoca.

”Impresionant. Văd, pe catarg, fluturând tricolorul. Am admirat, în pavilion, un entuziasm formidabil şi o prezentare excepţională”. El i-a felicitat pe fermieri, pe crescătorii de ovine, pe organizatori.

„Aici, la Cluj, am găsit un nivel ridicat de prezentare a acestui program. În al doilea rând, am constatat un adevărat entuziasm la fermieri, la oameni, pentru program şi pentru a face ce ne trebuie în ţară. Este nevoie să valorificăm şi cele două rase de suine – Bazna şi Mangaliţa. Am dat drumul la o hotărâre de guvern, pentru a susţine aceste rase (…). Eu n-am mâncat, până acum, sarmele din carne de oaie, dar le voi degusta, aici, la Cluj”, a afirmat ministrul Agriculturii, adăugând că la toate ediţiile „Alege oaia” a achiziţionat câte ceva de la ţărani, „de la românii mei”. „Niciodată nu am trecut pe lângă un ţăran fără să îl salut, să îi strâng mâna şi să îi cumpăr ceva, fie şi numai o legătură de ceapă”, a relatat Petre Daea.

„Eu port tricolorul în suflet”, le-a spus ministrul jurnaliştilor care l-au întrebat dacă va purta, la Alba-Iulia, la marea sărbătoare de la 1 Decembrie, căciula tricoloră, de lână, cumpărată la Cluj-Napoca. Ministrul a făcut şi alte câteva achiziţii : o blană tăbăcită de oaie, pentru decorul unei încăperi, şosete tricotate manual, de lână, dar şi papuci de casă din piele de oaie.

Ministrul Agriculturii a evidenţiat, în context, că lucrează zi de zi pentru constituirea unui sistem funcţional în privinţa ovinelor, cu unităţi de producţie, abatoare, unităţi de prezentare a produselor finite chiar de către fermieri, mai puţin de către intermediari.

Întrebat dacă se gândeşte să dea curs îndemnului fermierului care îl vede preşedinte al ţării, Petre Daea a arătat că pentru el un astfel de proiect este nerealist: „Lăsaţi-mă să gust orice glumă şi să rămân cu picioarele pe pământ, sunt un inginer agronom care doreşte să îşi pună sufletul şi pregătirea în domeniul pe care îl cunoaşte, eu m-am născut la ţară, părinţii mei au fost ţărani. Lăsaţi-mă să am grijă de acest domeniu. Staţi liniştiţi, eu mă frământ doar pentru domeniul pe care îl am astăzi în gestiune şi indiferent unde voi fi, voi rămâne lângă brazdă, lângă ţăran”, a spus ministrul Agriculturii.

Petre Daea a vizitat standurile cu produse alimentare, a degustat brânzeturi de oaie, cârnăciori, pastramă dar şi tradiţionala pălincă de prune, şi a discutat, îndelung, cu toţi producătorii. Solistul Vali Guia a interpretat, pentru ministru, una dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite romanţe româneşti, “Ciobănaş cu trei sute de oi”, compusă de Mihai Lydic pe un text al lui Pascal Alexandru.

La suita de evenimente care s-au desfăşurat la Expo Transilvania au contribuit membri ai Asociaţiei Crescătorilor de Ovine „Someşana”, Asociaţiei Crescătorilor de Ovine „Mioriţa”, Cooperativei Agricole „Someş-Arieş”, Asociaţiei Judeţene a Crescătorilor de Ovine şi Caprine Cluj, Societăţii „Lactate Someşene” din Dej şi Asociaţiei „Ijarul” din Capuşul Mare.

Clujenii care au venit la eveniment au degustat, la rândul lor, preparate tradiţionale din carne de oaie şi s-au delectat cu spectacolele folclorice susţinute de Aurel Tămaş şi Băndaşii de la Cluj, Amalia Peteleu, Valentin Guia, Alin Rotar şi Ansamblul folcloric ‘Someşul’ din comuna Apahida.

La eveniment au participat prefectul judeţului Cluj, Ioan Aurel Cherecheş, deputatul PSD Cornel Itu, preşedintele PSD Cluj, Horia Nasra, directorul Direcţiei Sanitar Veterinare şi Siguranţei Alimentului (DSVSA), Ioan Oleleu, prof. univ. Ilarie Ivan de la Universitatea Tehnică, primari din comune ale judeţului, reprezentanţi ai administraţiilor locale.

Campania naţională de informare şi promovare a consumului de carne de ovine „Alege Oaia” a fost lansată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale la Târgul INDAGRA 2017.

De la începutul lunii noiembrie, campania se derulează la nivel naţional, printre judeţele care au găzduit-o numărându-se Prahova, Sibiu, Cluj şi Bihor.

EXCLUSIV FĂCLIA

Reporter Făclia: În ultimul deceniu, în România au fost vândute unor cetăţeni străini 5,3 milioane de hectare de terenuri agricole fertile, adică 40% din suprafaţa arabilă a ţării. În Parlamentul României a fost depusă o iniţiativă legislativă care vizează limitarea vânzărilor către străini. Ne puteţi oferi detalii?

Ministrul Petru Daea: Într-adevăr, a fost depus în Parlament un proiect de act normativ ce vizează modificarea Legii 17/2014 care reglementa vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan. Iniţiativa parlamentară se referă la principii menite să asigure cadrul juridic pentru limitarea vânzării de suprafeţe agricole către străini, iar românii să fie stimulaţi să cumpere. Proiectul de act normativ are în vedere şi condiţii de reciprocitate legislativă comunitară la achiziţionarea suprafeţelor agricole de către străini, pentru că în Spania, Estonia, Polonia sunt plafoane restrictive în privinţa suprafeţelor, în Suedia şi Cehia, terenurile pot fi cumpărate numai în scop productiv, în timp ce Ungaria a interzis vânzarea terenurilor agricole.

Reporter Făclia: România importă mai multe produse agricole decât exportă…

Ministrul Petru Daea: Eu cred că este o situaţie pasageră. În România trebuie să dispară acest fenomen. În viitor, sunt sigur, vom participa într-un alt mod la comerţul cu produse agricole. În mod cert, balanţa trebuie să încline spre exporturi, care trebuie să depăşească importurile. Aşa se asigură sănătatea economică a ţării. şi trebuie să folosim, aici, acasă, produsele noastre, autohtone, pentru a influenţa şi în acest mod balanţa comercială a ţării.

Carmen Fărcaşiu