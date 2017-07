Microscop operator de ultimă generaţie pentru Compartimentul de Chirurgie Plastică al SCJU Cluj

Sănătate Articol scris in EVENIMENT

Începând din această săptămână, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca are în dotare „cel mai performant microscop operator existent pe o secţie de chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă din România” – au anunţat, miercuri, reprezentanţii spitalului.

Microscopul, în valoare de 781.830 lei (cu TVA) a fost achiziţionat cu fonduri de la Ministerul Sănătăţii şi va fi folosit de medicii Compartimentului de Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă, din cadrul SCJU Cluj. Echipamentul va fi utilizat pentru tratarea urgenţelor care presupun anastomoza unor vase de dimensiuni foarte mici, sub 2 mm (replantări, revascularizări ale degetelor sau alte segmente de corp amputate), cât şi pentru reconstrucţii de părţi moi (după excizii de tumori) sau reconstrucţii de sân, după mastectomie. De asemeni, microscopul operator permite repararea nervilor secţionaţi şi reconstrucţii prin transplant de ţesuturi la pacienţii arşi.

Compartimentul de Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă tratează acest tip de patologie din întreaga regiune de nord-vest. În absenţa microscopului, medicii Compartimentului erau nevoiţi, până acum, să opereze şi să trateze pacienţii folosind echipamentul pus la dispoziţie de Secţia Clinică de Neurochirurgie.

„Microscopul operator este baza de temelie a microchirurgiei reconstructive, fără de care recuperarea functionalităţii şi i ntegritatea structurală anatomică nu pot fi realizate. Toate cazurile grave din Transilvania sunt îndrumate către compartimentul nostru. În această specialitate, microscopul operator este singurul instrument care permite vizualizarea cu acurateţe a vaselor şi a nervilor de mici dimensiuni, permiţând chirurgului realizarea unor mişcări de mare fineţe în sutura vaselor de sânge. Adresabilitatea, în ceea ce priveşte microchirurgia, este în continuă creştere, atât datorită urgenţelor, cât şi datorită intervenţiilor chirurgicale elective. De cele mai multe ori, cazurile care ajung la noi sunt dificile şi necesită tratament şi abordare complexe” – spune dr. Lucian Fodor, şeful Compartimentului de Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă.

Potrivit managerul SCJU Cluj, ec. dr. Petru Şuşca, politica de investiţii a spitalului în echipamente medicale de înaltă perfomanţă va continua şi în acest an. „Vom continua, până la sfârşitul lui 2017, dotarea Compartimentului de Chirurgie Plastică şi Microchirurgie Reconstructivă, prin achiziţia unor noi echipamente, absolut necesare. Pe lista de investiţii, pe lângă alte echipamente medicale destinate şi celorlalte secţii, se află un dermatom şi un expander, folosite pentru tratamentul pacienţilor arşi. De asemenea, organizaţia The Beard Brothers a iniţiat o campanie de strângere de fonduri, care are ca scop tot achiziţia unui dermatom şi a unui expander, destinate Compartimentului” – declară ec. dr. Petru Şuşca.

Compartimentul de Chirurgie Plastică şi Microchirugie Reconstructivă tratează, anual, peste 500 de pacienţi. Mai mult – spun reprezentanţii spitalului -, Compartimentul primeşte cazuri foarte dificile, ţinând seama că indicele de complexitate a cazurilor tratate la Cluj depăşeşte considerabil media naţională. De aceea, „dotarea cu un microscop operator pentru chirurgie plastică se înscrie în linia politicii de dezvoltare a SCJU Cluj, deoarece contribuie, în mod semnificativ, la îmbunătăţirea performanţelor medicale, oferă medicilor condiţii optime de lucru şi, nu în ultimul rând, asigură pacienţilor un act medical de calitate” .

M. TRIPON