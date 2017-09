Microîntreprinderile vor fi distruse dacă se aplică ordonanţa privind “splintarea TVA”

Preşedintele proiectului politic Pro România, deputatul Daniel Constantin, a declarat, vineri, la Cluj-Napoca, în cadrul unei conferinţe de presă, că parlamentarii care au aderat la acest proiect vor face tot posibilul ca ordonanţa privind “splintarea” TVA-ului să nu fie aprobată în Parlament. “Vom discuta cu toţi parlamnetarii. Domnul Ponta a trimis deja o scrisoare deschisă, urmează şi scrisori personalizate pentru fiecare parlamentar, am început şi o petiţie online. Sper să convingem parlamentarii să respingă această ordonanţă”, a spus Constantin. Acesta a arătat că aplicarea acestei măsuri ar duce la distrugerea a multor întreprinderi mici şi mijlocii. “Întreprinderile mici şi mijlocii vor fi distruse de această măsură şi riscăm să avem un nou episod 2009 când mai bine de 200.000 de microrîntrepinderi au fost închise din cauza măsurilor fiscale. Nu ştim dacă vom ajunge la acelaşi număr, dar e foarte clar că foarte multe societăţi vor avea de suferit dacă se ajunge la o astfel de măsură. De asemenea, costurile pe care administrarea acestei măsuri le presupune pentru întreprinderile mari vor fi atât de mari încât vor fi afectate cifrele de afaceri şi profitul. Acest lucru demonstrează incapacitatea statului de a colecta TVA”, a spus fondatorul Pro România. Daniel Constantin a mai arătat că principala preocupare a sa şi a colegilor săi este să semnaleze şi să propună soluţii de corectare a derapajului economic pe care îl constată la Guvern. “Principala preocupare pe care o au colegii care provin din diverse medii, şi privat, şi public, a fost legată de starea economiei. Şi cred că acesta este mesajul pe care public trebuie

să-l transmitem, că ce ne preocupă şi ceea ce vom face în perioada următoare va fi să încercăm nu doar să semnalizăm, ci şi să propunem modalităţi prin care să fie corectate derapajele economice pe care, din păcate, le constatăm la Guvern. Eu spun cu regret lucrul acesta, pentru că sunt una din persoanele care, la sfârşitul anului trecut, am încercat, alături de cei de la PSD, să definitivăm un program de guvernare comun PSD-ALDE, care spunea una. În realitate vedem că s-a implementat altceva şi asta, sigur, a condus la foarte multe derapaje”, a spus Daniel Constantin. Cât despre noul proiect politic, Daniel Constantin a arătat că, în prezent, are şapte parlamentari şi nuclee de dezvoltare în 37 de judeţe. La rândul său, fostul deputat Mircea Irimie a ţinut să remarce faptul că nu există o punte de legătură între parlamentarii PSD + ALDE din Cluj şi PSD+ALDE de la nivel central pentru suţinerea proiectelor din zonă. “Nu avem continuare la lucrările de infrastructură, avem o problemă de mediu foarte mare, nu ştim ce se întâmplă cu spitalul regional de urgenţă. Şi asta din cauză că nu există o punte de legătură”, a menţionat Irimie.

