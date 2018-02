MET: Masă rotundă cu tema „Arta de tradiţie bizantină în contemporaneitate”

Biserica din Miceşti, un experiment unic

Muzeul Etnografic al Transilvaniei (MET) a găzduit, sâmbătă, o masă rotundă cu tema „Arta de tradiţie bizantină în contemporaneitate” la care au participat iconograful Ioan Popa, lect. univ. dr. Sorin Albu de la Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, părinţii profesori Nicolae Dura şi Ioan Bizău de la Facultatea de Teologie a Uiversităţii „Babeş-Bolyai”, prof. univ. dr. Elena Chircev de la Academia de Muzică “Gh. Dima” şi arhitectul Călin Chifăr. Evenimentul a fost organizat de Grupul de cultură şi muzică bizantină „Sfântul Ioan Damaschin”, în cadrul „Zilelor Artei Bizantine”, manifestare ajunsă la cea de-a XIV-a ediţie.

Invitaţii la acest eveniment au purtat discuţii despre originala Biserică parohială de la Miceşti, Alba, construită între 2007 şi 2015, cu sprijin financiar privat, după planurile arhitectului bucureştean Dorin ştefan – care a conceput un edificiu dreptunghiular, în linii moderne, fără cupolă, fără abside, fără coloane, fără capiteluri impostă, dar tributar modelului basilicii romane -, şi pictată de artistul Ioan Popa, după un proiect iconografic datorat, în cea mai mare parte, pictorului academician şi profesor Sorin Dumitrescu. Biserica a fost sfinţită la 17 mai 2015, iar enoriaşii spun că lăcaşul de cult, care seamănă cu Arca lui Noe, este pentru ei „o corabie a mântuirii”…

Iconograful Ioan Popa a expus, cu acest prilej, etapele realizării picturii – „un proiect inedit” – dar şi momentul de criză survenit ca urmare a retragerii lui Sorin Dumitrescu din program, pe fondul unor neînţelegeri cu ctitorul lăcaşului de cult. Ioan Popa a relatat, totodată, despre modul neobişnuit de lucru cu Sorin Dumitrescu, care îl coordona, de la sol, în pictura în frescă pe care o executa pe tavan şi pe cele patru suprafeţe ale paralelipipedului dreptunghic. Sorin Dumitrescu precizase, pentru revista „Igloo”, că preconiza să realizeze la Miceşti „ipostazele iconice novotestamentare ale străvechii arce veterotestamentare” – Arca lui Noe.

„Intenţia lui Sorin Dumitrescu a fost să ajung prelungirea mâinii dânsului. A fost armata mea cu Sorin Dumitrescu, stagiul meu militar. A fost o luptă intensă cu Sorin Dumitrescu. Doar eu lucram, Sorin Dumitrescu era un dirijor. Eu m-am anulat ca artist, pur şi simplu. Mi-am spus că mă folosesc de mine însumi cât rezist. şi am rezistat 6 luni. La finalul unei zile de lucru vedeam un chip de înger aşa cum îl concepuse Sorin Dumitrescu şi aşa cum eu nu l-aş fi făcut. Nu poţi să nu rămâi virusat într-o astfel de experienţă. Vorbim, desigur, de influenţe pentru că am lucrat împreună, şi Sorin Dumitrescu a fost entuziasmat. El nu a lucrat niciodată frescă. Eu chiar credeam, la început, că vom picta împreună biserica. şi mai cred, şi azi, că am rezistat sublim până la capăt. Chipul Pantocratorului din pictura exterioară a bisericii este inspirat de cel din Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Ribiţa (Hunedoara), construită la începutul secolului al XV-lea (1417), pentru că aşa şi-a dorit Sorin Dumitrescu. El a deschis fereastra spre Ribiţa: acolo a organizat o expoziţie memorabilă. De atunci biserica Ribiţa se restaurează de ani şi ani”, a spus iconograful Ioan Popa.

„Sorin Dumitrescu mi-a fost un profesor în acest context. Am considerat, atunci, sincer, că tot acest program se potriveşte în biserica de la Miceşti. Asta a fost în urmă cu patru ani. Acum nu mai lucrez aşa. Fiecare lucrare este vie, este precum un copil”, a spus iconograful. El a arătat că arhitectul i-a cerut să „nu îi anuleze forma”, de aceea a marcat puţine contraste pe fondul alb, reperele sale fiind Apele şi Focul – „mesaje liturgice în botezul euharistic”.

Din punctul de vedere al părintelui profesor Ioan Bizău, pentru pictorul Ioan Popa a fost „un risc imens să colaboreze cu Sorin Dumitrescu : Bine că a răbdat”. El a subliniat că nu orice comanditar acceptă o arhitectură precum cea de la Miceşti, în care elementele bizantine sunt interpretate într-un registru modern. Referindu-se la scena „Cinzecimii”, pictate în interiorul lăcaşului de cult, cu râurile de foc şi porumbelul simbol al Duhului Sfânt, părintele Bizău a spus că „prin îngăduinţa de a reproduce imaginile sacre se ajunge, în cele din urmă, chiar la o secătuire a redării lor”. „şi în icoană avem morfologiile îmbunătăţite, este adevărat. Dar în icoană trebuie să fie reprezentate chipurile duhovniceşti, iar pentru a intui esenţa, pictorul trebuie să citească slujba şi paremiile (n.r. lecturi biblice alese din Vechiul şi Noul Testament)”.

În opinia arhitectului Călin Chifăr, „modernitatea a declarat divorţul de omul spiritualizat”. şcoala Bauhaus, de pildă, a eliminat studiul istoriei arhitecturii tocmai pentru ca studenţii să nu fie influenţaţi de modelele anterioare. „Arta bizantină nu a fost un moment spontan: este o sinteză între arta greco-romană şi arta orientală (…). În planul trilobat al bisericii, cele trei abside au motivaţie mai mult pentru exterior decât pentru utilitatea interiorului”, a arătat arhitectul clujean. El spune că proporţiile unui monument religios vin din actul însuşi de a edifica o construcţie. „Biserica din Miceşti a fost construită pe un schelet metalic, a fost un proces industrial. Dacă se făcea din cărămidă arăta altfel”.

La rândul său, lect. univ. dr. Sorin Albu a a evidenţiat precedentul care se creează prin modelul Bisericii de la Miceşti. El s-a referit, totodată, şi la programul iconografic al lăsaşului de cult, subliniind că reprezentarea grandioasă a Maicii Domnului a generat o disproporţie prea mare raportat la frescele cu ceilalţi sfinţi. Din punctul său de vedere, este o ruptură între arhitectura bisericii şi programul iconografic şi iconologic, iar artistul Ioan Popa a trebuit să se adapteze acestui program.

