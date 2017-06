Mesageri clujeni ai folclorului la Rockford, Illinois

În perioada în care, la Cluj-Napoca, se desfăşurau „Zilele Orasului”, o delegaţie culturală alcătuită din membri ai Ansamblului folcloric „Dor Transilvan” al Companiei de Transport Public reprezenta municipiul nostru în oraşul Rockford, oraş înfrăţit cu Cluj-Napoca. La invitaţia primarului din Rockford, cu sprijinul financiar al Primăriei Cluj-Napoca, Ansamblul „Dor Transilvan” a susţinut mai multe spectacole în instituţii importante pentru comunitatea locală, precum Muzeul Satului, Şcoala de balet, Universitatea Rockford şi Biserica Episcopală Emanuel. Spectacolele oferite publicului american au constat din suite de jocuri tradiţionale din judeţul Cluj şi din Transilvania, însoţite de degustări de produse tradiţionale româneşti, pregătite tot de membri ai ansamblului, precum şi de demonstraţii meşteşugăreşti susţinute de Pălăguţa Hodor. Sp ectaculozitatea şi vivacitatea suitelor de dansuri prezentate au stârnit admiraţia, curiozitatea şi interesul publicului local pentru cultura populară românească, pentru cântecele şi jocurile specifice Transilvaniei. Unii participanţi şi-au exprimat chiar dorinţa de a veni la Cluj-Napoca pentru a cunoaşte locurile şi oamenii pe care cu atâta talent şi măiestrie i-au reprezentat dansatorii Ansamblului „Dor Transilvan”. Iată unul dintre mesajele participanţilor la spectacolele susţinute de Ansamblul „Dor Transilvan”, transmise d-nei Ramona Cornea, preşedinta comitetului de înfrăţire Cluj-Napoca – Rockford: ”My wife and I saw the dancers at the church on Saturday. We enjoyed their spirited dancing very much. The energy level was amazing. The delicious food was an added bonus as well as a chance to talk with some of the dancers. We will be going to Cluj in September and thought that the dancers were great ambassadors for Transylvania. Thank you so much for all of your arrangements and please thank them for their visit to Rockford. Sincerely, Duane and Sue Wilke”

Primirea Ansamblului „Dor Transilvan” la Primăria Rockford a prilejuit transmiterea unei scrisori de felicitare din partea primarului Emil Boc pentru omologul său, dl Thomas McNamara, împreună cu invitaţia de a vizita Clujul. Şi primarul oraşului Rockford a ţinut să transmită, prin intermediul ansamblului, o scrisoare d-lui primar Emil Boc, exprimându-şi speranţa că relaţiile culturale se vor intensifica în următorii ani. Programul Ansamblului „Dor Transilvan” la Rockford şi primirea la primarul oraşului au fost organizate de dna Ramona Cornea, preşedinta asociaţiei de înfrăţire Cluj-Napoca – Rockford, o româncă foarte ataşată valorilor naţionale româneşti şi activistă culturală care, de foarte mulţi ani, organizează manifestări de promovare a culturii româneşti în Rockford şi Chicago.

O performanţă artistică de exceptie a Ansamblului folcloric „Dor Transilvan” a reprezentat-o faptul că, în ziua de 28 mai, când pe scena manifestărilor prilejuite de „Zilele Oraşului” se desfăşura marele spectacol folcloric de încheiere, ansamblul susţinea spectacole, simultan, pe două continente, membrii ansamblului rămaşi acasă susţinând spectacol la ora 19, pe scena din Piaţa Unirii, iar cei plecaţi în SUA – pe scena din Piaţa Păcii din Rockford, în „Grădina Oraşelor”, a oraşelor din lumea întreagă iînfrăţite cu oraşul Rockford. Meşteşugurile tradiţionale au fost evocate prin port şi faptă de meşterul popular maramureşean Pălăguţa Hodor, membră a Asociaţiei Meşterilor Populari Clujeni, care s-a bucurat de o caldă si sinceră simpatie din partea românilor şi americanilor, deopotrivă. Iată un mesaj edificator în acest sens: “Thank you ever so very much for the beautiful box from Cluj-Napoca! I will treasure this gift as it is from the land where my grandfather was born. Very much enjoyed your dancing & singing. I was also enchanted by the lady spinning the wool. It was such a delight to have a touch of Romania come to me in Rockford. May all of you have many blessings in your future.. Blessings, Mary Rose”

Primirea la Consulatul general al României de la Chicago a fost prilejul „acreditării” Ansamblului „Dor Transilvan” ca mesager cultural al Clujului şi al discutării viitoarelor proiecte culturale pe care dorim să le realizăm împreună cu consulatul şi cu Centrul Cultural Românesc din Chicago – ne-a spus dl Tiberiu Groza, director artistic al ansamblului. Desfăşurarea proiectului cultural „Dor Transilvan, mesager cultural al Clujului”, nume sub care s-a realizat acest schimb cultural dintre cele două oraşe înfrăţite a prilejuit şi întâlnirea mesagerilor clujeni ai folclorului cu românii stabiliţi în Chicago. Pentru aceştia, Centrul Cultural Românesc din Chicago, prin directorul acestuia, dl Daniel Feraru, un maramuresean iubitor de neam, ca toti maramureşenii, susţinut de Consulatul General al României la Chicago, a organizat un spectacol intitulat „Vin clujenii pe la noi”, la unul dintre elegantele restaurante ale oraşului. Aici, Ansamblul „Dor transilvan” a avut plăcerea să se întâlnească cu români foarte ataşaţi de locurile natale, dar şi cu clujeni care au avut o viaţă culturală bogată în perioada cât au trăit în ţară, precum: interpreta Andreea Faur, laureată a Festivalului „Dumitru Sopon”, interpretul Călin Horon sau instrumentistul Relu Sâmboan, membru al celebrului Ansamblu „Rapsodia Someşană” din anii ’80, precursorul Ansamblului „Dor Transilvan”. Am avut bucuria să reîntâlnim chiar şi o dansatoare din prima generaţie de dansatori a Ansamblului „Dor transilvan”!, a mai spus dl Groza. În prezenţa consulului general al României la Chicago, dl Tiberiu Trifan, şi a d-nei viceconsul Mihaela Deaconu, Ansamblul „Dor Transilvan”, împreună cu artiştii clujeni trăitori în Chicago, a susţinut un spectacol de trei ore, spre încântarea tuturor celor prezenţi.

Şi, pentru a ilustra cele de până acum, vom cita din mesajul adresat d-nei Ramona Cornea, preşedinta asociaţiei de înfrăţire Cluj-Napoca – Rockford, de dna viceconsul Mihaela Deaconu: „Am avut (deja) şansa să îi întâlnesc la Chicago pe domnul director Tiberiu Groza şi minunatul Ansamblu „Dor Transilvan”! În câteva cuvinte, aş spune că sunt profesionişti şi oameni cu totul deosebiţi! Este un sentiment extraordinar de plăcut să te întâlneşti cu români aşa de frumoşi şi de talentaţi, departe de casă şi totuşi „acasă”, la Consulatul României!”

Încheiem această consemnare cu cuvintele d-nei Ramona Cornea, gazda ansamblului pe toată perioada şederii la Rockford: „Dor Transilvan ne-a făcut o deosebită plăcere, ne-a adus ţara în Ame rica, sunt foarte talentaţi şi muncitori şi m-a surprins câte sentimente au stârnit multora din privitorii de aici. Parcă toţi şi-au amintit că bunicii lor au avut o rădăcină în Transilvania”.

Aşadar, misiune îndeplinită pentru acest prestigious ansamblu al Clujului – a declarat, la rândul său, pentru FĂCLIA de Cluj, dl Tiberiu GROZA, directorul artistic al Ansamblului „Dor Transilvan”.

M. BOCU

